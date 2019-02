Nagrody Grammy rozdane. Lady Gaga triumfowała, Ariana Grande była wściekła

Nagrody Grammy są nazywane muzycznymi Oskarami. Przyznaje je amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji. Z niedzieli na poniedziałek na 61. gali po raz kolejny wręczono artystom te prestiżowe wyróżnienia. Przyznano ponad 80 nagród w kilkunastu kategoriach. Przedstawiamy najważniejsze z nich. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi Lady Gaga, Childish Gambino, Dua Lipa i wielu innych artystów, którzy zdobyli popularność na całym świecie. Jesteście zaskoczeni?

Przedstawiamy laureatów najważniejszych kategorii:

Nagranie roku i Piosenka roku: Childish Gambino „This Is America”

Album roku: Kacey Musgraves „Golden Hour"

Najlepszy nowy artysta: Dua Lipa

Za najlepsze wykonanie solowe w kategorii pop uznano Lady Gagę i jej piosenkę „Joanne”. W kategorii najlepszego wykonania w duecie również triumfowała Lady Gaga, tym razem z Bradleyem Cooperem (utwór „Shallow). Zwyciężczynią w kategorii najlepszy album została Ariana Grande („Sweetener”). Przyznano również nagrody artystom, którzy reprezentują inne style muzyczne między innymi w kategorii rap (najlepsza piosenka: Drake „God’s Plan”), rock (najlepszy album: Greata Van Fleet „From the Fires”), muzyka R&B, dance, country, gospel, latynoamerykańska, czy reggae (najlepszy album: Stin &Shaggy „44/876”). Z pełną listą zwycięzców możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Grammy Awards.

Ariana Grande reaguje

Ariana Grande nie uczestniczyła w gali Grammy, mimo że była nominowana w kilku kategoriach. Amerykańskie media spekulowały, że doszło do konfliktu między organizatorami wydarzenia, a piosenkarką.

Jak podaje portal The Cut, Grande na bieżąco śledziła jednak galę. Mac Miller, były chłopak artystki, który przedawkował narkotyki, był nominowany do Grammy 2019 w kategorii Best Rap Album. Jego płyta „Swimming” walczyła z albumami Travisa Scotta, Pusha T, Nipsey Hussle i Cardi B. To właśnie Cardi B zdobyła nagrodę. Po ogłoszeniu wyników Ariana Grande na Twitterze opublikowała kilka tweetów, które następnie szybko usunęła. Napisała między innymi „Bull****”. Fani odebrali ten wpis jako reakcję na wygraną Cardi B. Jednak jak tłumaczyła później Grande – została niewłaściwie zrozumiana. Piosenkarka twierdzi, że zareagowała tak emocjonalnie, ponieważ rodzice jej byłego chłopaka zostali upokorzeni – zaproszono ich na galę, wiedząc, że ich syn nie zdobędzie nagrody.

Nie można się jednak z tym do końca zgodzić. Zmarły muzyk został bowiem uhonorowany podczas gali w momencie, w którym organizatorzy wspominali zmarłych artystów.

Czytaj także:

Te obrazy namalował... Anthony Hopkins. Aktor pokazał swoje imponujące dzieła. Co go inspiruje?