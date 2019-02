Zwiastun „Aladyna” wywołał burzę. Will Smith pod falą krytyki, internauci chcą usunięcia filmu

Rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, żeby materiały dotyczące wyczekiwanego i wysokobudżetowego filmu Disneya spotykały się z tak negatywnym przyjęciem. Na YouTube zwiastun filmu „Aladyn”, będącego odświeżeniem klasycznego hitu, ma niemal tyle samo ocen negatywnych, co pozytywnych. A to dopiero wierzchołek góry lodowej – prawdziwe grillowanie Disneya zaczyna się w komentarzach.

Największe kontrowersje budzi Will Smith w roli dżina. Główne zarzuty pod jego adresem to słaba gra aktorska i dziwny wygląd. Zdecydowano, by „tułów” dżina był w całości generowany komputerowo, podczas gdy jego twarz jest fotorealistycznym wizerunkiem aktora. Sporo krytyki zebrał też Marwan Kenzari, odtwarzający postać Dżafara. Zamiast spodziewanego uosobienia zła dostaliśmy niemal przezroczystego statystę.

Bardzo często przewija się też zarzut dotyczący wyglądu postaci i świata przedstawionego w filmie. Internauci narzekają, że zamiast „arabskich nocy” dostaliśmy „Bollywood”. Zwracają uwagę na niepasujące stroje. Komentujący z Polski porównują z kolei dzieło Disneya do naszej „Korony królów”, co też już o czymś świadczy. Prośby o szybkie poprawienie filmu są chyba jednak daremne. Trudno uwierzyć, aby na obecnym etapie dało się jeszcze zmienić tak wiele. Z kolei nawoływań do całkowitego skasowania „Aladyna” Disney tym bardziej nie będzie raczej słuchał.

Naekranie.pl

Pojawił się nowy zwiastun aktorskiego Aladyna! Po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak w akcji prezentuje się Will Smith jako Dżinn! Wygląda to... Hm... 🤔🤔



Kusi na Kulturę

Wygląda jak film puszczany na Disney XD, a nie produkcja kinowa.



Liczne rany kłute

Więc obejrzałem najnowszy trailer "Aladyna".



Filmawka

To by było na tyle jeśli chodzi o teaser nowego "Aladyna". W komentarzu link, zamiast porannej kawy!

A jak wy oceniacie ten trailer? Też jesteście aż tak sceptyczni?