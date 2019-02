Katarzyna Cichopek znika z „M jak miłość”? Jednoznaczny komentarz aktorki

Katarzyna Cichopek w serialu "M jak Miłość" występuje od począku, czyli od 19 lat. Z tą rolą kojarzą ją rzesze fanów. Aktorka jest związana z tancerzem Marcinem Hakielem, z którym wygrała program "Taniec z gwiazdami", emitowany na antenie TVN.

Od jakiegoś czasu fani zastanawiają się, czy Katarzyna Cichopek nie planuje odejścia z serialu. Wszystko wskazuje na to, że winna jest fabuła "M jak Miłość". Niedawno grana przez Cichopek Kinga Zduńska straciła wzrok, po czym co prawda go odzyskała, jednak poprosiła swoją przyjaciółkę Magdę (Anna Mucha) o opiekę nad dziećmi, jeżeli coś by się stało. To oznaczało dla widzów jedno – że mogą spodziewać się śmierci Kingi.

Aktorka postanowiła uspokoić emocje i na Instagramie zamieściła zdjęcie z planu "M jak Miłość" z podpisem: "Pytacie czy odchodzę z serialu? Oto najlepsza odpowiedź. Zdjęcie z zeszłego tygodnia".

