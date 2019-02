Uczestniczka show TVN miała wypadek. Organizuje w sieci zbiórkę na leczenie

Agata Szostek wzięła udział w pierwszej edycji programu „Projekt Lady”, który był emitowany w 2016 roku przez stację TVN. Nie udało jej się wygrać programu – odpadła w półfinale. Na początku lutego Szostek uległa wypadkowi. J„eszcze tydzień temu byłam 22-latką, która walczyła o lepsze życie. Znalazłam pracę, zapisałam się do szkoły, powoli rozwijałam swoją pasję, zaczęłam uprawiać sport... I właśnie ten sport zabił we mnie resztki chęci do życia” – pisze uczestniczka show TVN.

Szostek udała się z przyjaciółką do parku trampolin. „Chciałam znaleźć nową zajawkę, nie chciałam spędzać wieczorów przy piwie. Chciałam być fit i cool. Skończyło się to wezwaniem karetki. Z początku zostałam odesłana ze szpitala do domu i kazano mi leczyć się prywatnie. Rezonans magnetyczny, ortopeda, szpital... I tak w kółko. Wszędzie wydawanie pieniędzy, a kolano nadal zablokowane. Nie byłam w stanie go ani wyprostować, ani zgiąć” – tłumaczy.

Uczestniczka „Projektu Lady” musiała przejść operację kolana. Za dwa miesiące konieczne jest powtórzenie zabiegu. Szostek potrzebuje także rehabilitacji. Dlatego też zorganizowała zbiórkę w sieci na swoje leczenie. Do tej pory do akcji włączyło się 130 osób, które wpłaciły łącznie 3638 złotych.