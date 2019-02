Hulu pokazało zwiastun nowego serialu. W rolach głównych George Clooney i Hugh Laurie

Platforma Hulu zaplanowała premierę wszystkich sześciu odcinków serialu „Paragraf 22” na 17 maja. Fabula produkcji bazuje na wydanej w 1961 roku powieści Josepha Hellera. Amerykański pisarz skupił się na losach bombardiera służącego podczas II wojny światowej w siłach powietrznych. Był on sfrustrowany faktem, że tysiące ludzi, których nigdy nie spotkał, próbują go zabić. Jak czytamy z opisu przygotowanego przez serwis Deadline, prawdziwym problemem głównego bohatera nie jest wróg, ale własna armia, która ciągle zwiększa liczbę misji, którą pilot musi osiągnąć, by zakończyć służbę. Próbując uniknąć swoich obowiązków, musiałby naruszyć osławiony paragraf 22.

Czym jest paradoks 22?

Wspomniany przepis jest określany mianem paradoksu. Dawał on żołnierzowi możliwość zakończenia służby pod warunkiem, że przyznałby się do choroby psychicznej. Problem w tym, że jeśli ktoś próbując ratować swoje życie i prosi o zwolnienie ze służby, udowadnia tym samym, że jest zdrowy psychicznie. Innymi słowy, jest to sytuacja bez wyjścia.

W rolach głównych zobaczymy Christophera Abbotta, Kyle'a Chandlera oraz George'a Clooney'a. Na ekranie pojawi się także Hugh Laurie, znany fanom serialu „Dr House”. Jednym z producentów wykonawczych jest wspomniany Clooney. Popularny aktor odpowiada także za reżyserię dwóch odcinków.