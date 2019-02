Zwyciężczyni ubiegłorocznej Eurowizji popełniła plagiat. Ogłoszono decyzję w sprawie

Jack White to utytułowany artysta. Były wokalista White Stripes ma na swoim koncie nagrody Grammy i MTV Video Music Awards. Teraz do swojej listy osiągnięć może dopisać wygraną w konkursie Eurowizji. Jak to możliwe, skoro nigdy w nim nie wystąpił?

Ubiegłoroczną edycję konkursu piosenki Eurowizji wygrała reprezentantka Izraela. Netta Barzilai porwała publiczność utworem „Toy”. Spostrzegawczy fani szybko dostrzegli jednak, że ten kawałek jest podobny do hitu „Seven Nation Army” grupy White Stripes. Artystka najwyraźniej zainspirowała się refrenem przeboju, co nie zakończyło się dla niej dobrze. Stwierdzono plagiat, a Barzilai pozostał dogadanie się z wokalistą White Stripes, Jackiem White'm. Zawarto ugodę, na mocy której popularny piosenkarz został uwzględniony jako jeden z autorów piosenki „Toy”. Szczegóły umowy nie zostały przekazane mediom, ponieważ zawierają klauzulę poufności. „The New York Times” podaje, że zarówno Barzilai, jak i Stripes nie chcieli komentować sprawy. Godlewskie na Eurowizję? Artysta, który będzie reprezentował Polskę na Eurowizji miał być ogłoszony w piątek 8 lutego. Telewizja Polska ogłosiła jednak, że zgłosiło się wielu wykonawców, dlatego termin został wydłużony do 15 lutego. W nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube Małgorzata, jedna z sióstr Godlewskich, poinformowała, że zgłosiły się one do udziału w konkursie piosenki Eurowizji. Jak dodaje, specjalnie na tę okazję przygotowały nową piosenkę pt. „Gentlemen”. Małgorzata Godlewska przekazała, że wraz z siostrą wysłały zgłoszenie do konkursu 5 lutego. – Występ na Eurowizji i reprezentowanie naszego cudownego kraju od zawsze był naszym największym marzeniem. Kochani trzymajcie za nas mocno kciuki, by komisja eliminacyjna podjęła właściwą decyzję – zaapelowała. Co więcej, Godlewska zapewnia, że wraz z siostrą są jednym z trzech faworytów. Jak mówi, gdy zostaną wybrane „zaczarują zarówno Europę, jak i cały świat”. – Docierały do nas przecieki, że jesteśmy jednym z trzech zespołów branych pod uwagę jako reprezentacja Polski na Eurowizji 2019 w Tel Awiwie – podkreśla. Czytaj także:

