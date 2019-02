Reżyser podarował 13-latce niesamowite protezy rąk. „Alita: Battle Angel” rozpocznie nowy trend?

Za namową Jamesa Camerona firma Open Bionics podarowała 13-letniej Tilly Lockey skonstruowane specjalnie dla niej protezy rąk. Nie są to zwykłe modele, ale designerskie wersje, naśladujące te, które możemy oglądać w filmie „Alita: Battle Angel”. Tilly Lockey, która na skutek posocznicy meningokokowej utraciła obie ręce w wieku 15 miesięcy, w nowych protezach prezentowała się jak postać żywcem wyjęta z nowej produkcji Camerona.

Reżyser podkreśla, że nie chciałby, by była to tylko jednorazowa akcja promocyjna. Uważa, że właśnie tak powinny wyglądać protezy dla dzieci. Jego zdaniem, jeśli będą one wystarczająco atrakcyjne, pozwolą nastolatkom nie tylko zasłaniać swoje kalectwo, ale wręcz przyniosą dumę właścicielom protez i będą zwiększać ich poczucie własnej wartości. Podkreśla, że Open Bionics swój produkt wytwarza w coraz niższych cenach, co jest to istotne zwłaszcza w przypadku dzieci, które szybko rosną i potrzebują nowych rozmiarów.

Alita: Battle Angel

Oficjalny opis dystrybutora (kino): Alita (Rosa Salazar) budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido (Christoph Waltz), sympatyczny doktor. Bohater uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią. Z kolei nowy przyjaciel Ality, Hugo (Keean Johnson), twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero, gdy potężne, śmiertelnie niebezpieczne i skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej przeszłości – posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się przed niczym, by przejąć nad nimi kontrolę. Jeśli Alicie uda się stawić im czoło, może ocalić swych przyjaciół, rodzinę i świat, który zdążyła pokochać.

Obsada: Rosa Salazar (Alita), dwukrotny zwycięzca nagrody Akademii Filmowej Christoph Waltz (Doktor Dyson Ido), Leonard Wu (Kinuba), Ed Skrein (cyborg Zapan), Keann Johnson (Hugo – obiekt westchnień tytułowej bohaterki), Mahershala Ali (Vector), a także Eiza Gonzales (Nyssiana), Lana Condor (Koyomi), nominowany do Oscara Jackie Earl Haley, Jennifer Connelly (Chiren) i Michelle Rodriguez (Gelda).

W Polsce film miał premierę 14 lutego 2018 roku.