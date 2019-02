Piosenkarz Ryan Adams oskarżony o molestowanie. Oto, co pisał do 14-latki

Album zatytułowany „Beyond Big Colours” miał być wydany 19 kwietnia 2019 roku. Teraz „Variety” podaje, że wytwórnia zdecydowała się „zawiesić” jego premierę. Nie wiadomo też, co z pozostałymi dwoma płytami, które zapowiadał w tym roku Ryan Adams. W następstwie zarzutów współpracę z piosenkarzem zerwała też firma Benson. „Jesteśmy zasmuceni i zaskoczeni zarzutami wobec pana Ryana Adamsa, udokumentowanymi w magazynie »The New York Times«” – podano. „Postanowiliśmy w tej chwili zawieścić naszą współpracę z panem Adamsem” – przekazał w oświadczeniu Christopher Benson.

W artykule na łamach amerykańskiego dziennika kilka kobiet, w tym była żona Adamsa Mandy Moore i wschodząca artystka Phoebe Bridgers oskarżyły piosenkarza i autora tekstów o to, że wykorzystał swoją pozycję, proponując im pomoc w rozwoju ich karier w zamian za usługi seksualne. Jedna z kobiet z artykułu, której zmienione imię to Ava, twierdzi, że ona i artysta zaczęli rozmawiać w sieci, kiedy miała zaledwie 14 lat. Później piosenkarz miał z nią uprawiać „seks telefoniczny” i rozmowy na Skypie, podczas których Adams miał się obnażać. W ciągu dziewięciu miesięcy piosenkarz wymienił z dziewczyną ponad 3 tysiące wiadomości. W jednej z nich miał napisać: „Jeżeli ludzie wiedzieliby o naszych wiadomościach, stwierdziliby, że jestem jak R. Kelley (chore) lol” . Adwokat Adamsa twierdzi, że jego klient nie zdawał sobie sprawy z tego, że dziewczyna ma tylko 14 lat. W czwartek za pośrednictwem Instagrama była żona Jacka White'a Karen Elson przekazała, że również miała „traumatyczne przeżycia z Adamem” . „Chociaż nie jestem odważna na tyle, aby mówić o ich specyfice, jestem zachwycona, że tak wiele kobiet połączyło się i pomaga sobie wzajemnie w drodze do uzdrowienia” – napisała.

W związku z zarzutami pod adresem Ryana Adamsa, postępowanie wszczęło FBI.

