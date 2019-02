„Odwróceni" powracają. Zobaczcie zdjęcia z premiery serialu TVN

W czwartek 14 lutego 2019 roku w Warszawie odbyła się premiera kolejnego sezonu serialu „Odwróceni”. – Wydaje się, że te 11 czy 12 lat, które minęły od momentu, kiedy stawaliśmy na planie jako bohaterowie pierwszej serii „Odwróconych", to jest tak długi czas, że niewiele pamiętamy. Ale okazuje się, że ciało i umysł wszystko pamięta – powiedział Artur Żmijewski, który wystąpi w serialu, wcielając się w jedną z głównych ról. – Scenariusz drugiego sezonu też dużo obiecywał. Wydaje mi się, że jest to na tyle atrakcyjna pozycja, że ma szansę przyciągnąć dosyć dużą widownię – dodał Robert Więckiewicz, który po latach powraca do serialu.

W serialu wystąpią również: Małgorzata Foremniak, Małgorzata Mikołajczak, Tomasz Schuchardt, Anna Dereszowska, Wojciech Zieliński, Andrzej Zieliński, Janusz Chabior, Andrzej Grabowski, Olaf Lubaszenko i Mirosław Zbrojewicz. Do obsady dołączyli aktorzy młodego pokolenia: Tomasz Ziętek, Bartosz Gelner, Bartosz Bielenia. Za pomysł i scenariusz odpowiadają: Artur Kowalewski, Dariusz Suska, Wojciech Ziemiński. Serial reżyserują Michał Gazda („Odwróceni”,„Wataha”, „Usta, usta”) oraz Jan Holoubek, twórca nowego serialu „Rojst”. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek („Odwróceni”, „Wataha”, „Prokurator”). Producentem jest Artur Kowalewski („Wataha”, „Prokurator”, „Odwróceni”).

„Odwróceni. Ojcowie i córki” – kiedy telewizyjna premiera?

Premiera nowego sezonu „Odwróconych” odbędzie się już wiosną 2019 roku. Produkcja trafiła do najnowszej ramówki stacji TVN. Serial będzie emitowany w poniedziałki. Pierwszy odcinek „Odwróceni. Ojcowie i córki” będzie można zobaczyć już 25 lutego 2019 roku o godzinie 21:30.

„Odwróceni” – fabuła

Pierwszy sezon „Odwróconych” był emitowany w telewizji TVN od 16 marca 2007 do 8 czerwca 2007. Przedstawiał codzienne życie, a także metody działania polskiej przestępczości zorganizowanej. Co ciekawe, wiele wątków było inspirowanych wydarzeniami, które rozegrały się naprawdę.

Wydarzenia drugiego sezonu rozgrywają się kilkanaście lat później. Blacha i Sikora nie utrzymują już ze sobą kontaktu. „Pruszkowscy” są na wolności, odsiedzieli swoje wyroki i stali się legalni. Stary Pruszków nie istnieje. Ten, który go zlikwidował – komisarz Paweł Sikora jest emerytowanym policjantem. Córka Sikory Lidka (Joanna Balasz) poszła w ślady ojca i jest policjantką w Komendzie Stołecznej. Odwrócony przez Sikorę gangster Blacha, stał się biznesmenem, literatem i jedynym na świecie świadkiem koronnym celebrytą. Wydał kilkanaście książek o mafii, spija śmietankę swojej dawnej złej sławy. Jego córka Kasia (Eliza Rycembel) właśnie skończyła z wyróżnieniem prawo.

Nierozwiązane wydarzenia z przeszłości niespodziewanie wracają do bohaterów. Śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, które mogą mieć związek z przeszłością Blachy i Sikory prowadzi córka Sikory Lidka razem ze swoim partnerem w policji Latą (Tomasz Schuchardt). Komisarz-emeryt Paweł Sikora i gangster-literat Blacha muszą znów zacząć współpracować, żeby przeżyć. Obaj doświadczą najbardziej elementarnego lęku człowieka – o własne dzieci.

