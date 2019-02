Złoty Niedźwiedź nie dla Agnieszki Holland. Ogłoszono laureatów festiwalu w Berlinie

Gala 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego odbyła się w sobotni wieczór. Złoty Niedźwiedź za najlepszy film powędrował do Nadava Lapida z Izraela. Izraelsko-francusko-niemiecka produkcja przedstawia historię mężczyzny, który wyjeżdża z Izraela do Francji, by tam rozpocząć nowe życie. Jury wyróżniło także film „By the Grace of God” o ofiarach molestowania seksualnego przez księży. Srebrnego Niedźwiedzia za tę produkcję otrzymał reżyser Francois Ozon.

Tym samym żadnej nagrody nie zdobył „Obywatel Jones” w reżyserii Agnieszki Holland. Film, który na festiwalu w Berlinie miał swoją światową premierę, opowiada o losach walijskiego dziennikarza, który pisał o Wielkim Głodzie na Ukrainie.

Inne wyróżnienia

Nagroda im. Alfreda Bauera: „System Crasher”, reż. Nora Fingscheidt

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego reżysera: Angela Shanelec, „I Was at Home, But”

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszej aktorki: Yong Mei, „So Long, My Son”

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego aktora: Wang Jingchun, „So Long, My Son”

Srebrny Niedźwiedź za najlepszy cenariusz: Mauricio Barucci, Claudio Giovannesi and Roberto Saviano, „Piranhas”

Nagroda GWFF dla Najlepszego Debiutu Fabularnego: „Oray”, reż.: Mehmet Akif Büyükatalay

Złoty Niedźwiedź za najlepszy film krótkometrażowy: „Umbra”, reż: Florian Fischer, Johannes Krell

Srebrny Niedźwiedź za film krótkometrażowy: „Blue Boy”, reż: Manuel Abramovich

