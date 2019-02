Aktorka chce odszkodowań za żałoby narodowe. „Tracimy zarobek i nikt nam go nie zwraca”

„Jestem «za» odszkodowaniami dla artystów za odwoływanie spektakli z powodu żałób narodowych” – napisała Agata Załęcka. Aktorka znana z ról w takich serialach jak „Na Wspólnej” czy „Na sygnale” nawiązała tym samym do żałoby narodowej ogłoszonej po śmierci Jana Olszewskiego. W tym szczególnym czasie często odwoływane są spektakle czy przyjęcia, a imprezy sportowe odbywają się bez oprawy muzycznej. Artystka wprawdzie wkrótce usunęła swój post z konta na Instagramie, ale w internecie nic nie ginie. Screen wpisu pojawił się na Twitterze.

„Kasa mimo wszystko?”

Część internautów skrytykowała Załęcką. Jedna z komentujących zapytała retorycznie, czy dla artystów „nie ma już żadnej świętości” . „Kasa mimo wszystko? Odchodzą osoby ważne z punktu widzenia i historii i patriotyzmu i relacji społecznych. Olszewskiemu żałoba narodowa w ramach upamiętnienia i godnego pożegnania należy się jak koniowi owies. A z całym szacunkiem ale nie wszystko przekłada się na pieniądze. Jak mamy wychowywać patriotów jak takie wzorce mają do naśladowania” – dodała.