Oscary na przestrzeni lat. Szalone stylizacje gwiazd, o których trudno zapomnieć

Jennifer Lawrence (2013)

O tej sukni trudno będzie nam zapomnieć. To właśnie w niej aktorka zaliczyła legendarny już upadek na schodach, gdy zmierzała odebrać statuetkę za rolę w "Poradnik Pozytywnego Myślenia".



Angelina Jolie (2014)

Aktorka w lśniącej sukni projektu Elie Saab.



Gwyneth Paltrow (1999)

Gwyneth Paltrow w 1999 roku miała na sobie różową suknię projektu Ralpha Laurena.



Juliette Lewis i Brad Pitt (1992)

W mediach było bardzo głośno o perłach i sukience stylizowanej na lata 20., którą miała na sobie Juliette Lewis.



Geena Davis (1992)

Geena Davis podczas 64. gali rozdania Oscarów miała na sobie suknię projektu Ruth Meyers i Billa Hargateata - autorów kostiumów do filmów.



Demi Moore (1989)

Aktorka sama zaprojektowała swój strój na czerwony dywan.



Gwyneth Paltrow (2012)

O białej sukni z peleryną projektu Toma Forda pisały największe magazyny przez kilka tygodni po zakończeniu 84. gali rozdania Oscarów.



Bjork (2001)

Trzeba przyznać, że do tej pory nikt nie przebił oryginalnej sukienki-łabędzia, którą miała na sobie piosenkarka podczas gali oscarowej w 2001 roku.



Julia Roberts podczas 73. gali rozdania Oscarów (2001 rok)

Aktorka zachwyciła wszystkich w sukience Valentino z kolekcji projektanta z 1982 roku.



Celine Dion podczas 71. gali rozdania Oscarów (1999 rok)

Celine Dion w "odwróconym" garniturze Diora podczas 71. gali rozdania nagród Akademii.



Kim Besinger ze swoim bratem (1990 rok)

Kim Besinger zaprojektowała sama swoją białą satynową sukienkę, którą włożyła z okazji 62. ceremonii rozdania Oscarów.



Cher podczas ceremonii wręczenia Oscarów w 1986 roku

Projektant Bob Mackie dał upust wyobraźni tworząc ten niesamowity cekinowy strój z niebotycznie upierzonym pióropuszem.



Cher podczas ceremonii wręczenia Oscarów w 1974 roku

Przez lata Cher przyzwyczaiła nas do swoich odważnych stylizacji. Gdy jednak pojawiła się w 1974 roku na gali rozdania Oscarów w kusym topie, wielu mówiło, że pokazała znacznie więcej, niż tylko umięśniony brzuch.



Barbra Streisand podczas ceremonii wręczenia Oscarów w 1969 roku

Podczas 41. ceremonii wręczenia Oscarów Katharine Hepburn i Barbra Streisand zostały pierwszymi zdobywczyniami wyróżnienia, które dostały tą samą liczbę głosów od członków Akademii. Gwiazda filmu "Zabawna dziewczyna" po tym, jak wyszła na scenę odebrać statuetkę, nie zdawała sobie sprawy z tego, że jasne światła sprawiły, że jej cekinowy kombinezon stał się całkowicie prześwitujący.



Bette Davis podczas 8. ceremonii wręczenia Oscarów (1936)

Odtwórczyni głównej roli w filmie "Kusicielka" była przekonana, że nie zdobędzie Oscara, dlatego założyła na ceremonię stary kostium. Po jej niespodziewanym zwycięstwie jej rywalka Joan Crawford rzekomo powiedziała: "Kochana Bette! Co za śliczny kitel!".QUIZ:

