Tak wygląda dom Kim Kardashian i Kanye'ego Westa. Wnętrza jak z horroru?

Zdjęcia wnętrza domu co jakiś czas pojawiają się zarówno na profilach Kim Kardashian jak i Kanye'ego Westa w mediach społecznościowych. Zebraliśmy je dla was w naszej galerii. Internauci zwracają uwagę, że chociaż zrozumiała jest idea minimalistycznego domu, w tym wypadku wyszło to gwiazdom dość surowo, a wnętrza budzą wręcz niepokój.

Dom Kanye'ego i Kim położony jest w Los Angeles, a jego wartość szacowana jest na 20 milionów dolarów. Kiedy Kanye w kwietniu pokazał kilka zdjęć z wnętrza swojego domu, fani zareagowali... zaskoczeniem. „Umm, kochanie. Mieliśmy zasadę, aby nie pokazywać naszego domu w mediach społecznościowych. Czy to oznacza, że możemy teraz pozwolić na filmowanie” Rodziny Kardashianów „ w domu?” – odpisała, nie zwracając uwagi na niepochlebne komentarze Kim.