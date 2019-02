Kreacja Kim Kardashian wywołała skandal. Celebrytka pokazała zbyt wiele?

Galeria:

Kim Kardashian szokuje strojem

W niedzielę 38-letnia gwiazda reality show wręczała nagrodę dla stylisty fryzur na zorganizowanej w Avalon w Hollywood imprezie. Uwagę amerykańskich mediów, bardziej niż sama nagroda i jej laureat – Chris Stapleton, przykuła właśnie Kim Kardashian. Wszystko za sprawą jej odważnej sukni.

Celebrytka wybrała na tę okazję projekt inspirowany kreacją Thierry'ego Muglera z 1998 roku. O ile dół sukni wypadał dosć zachowawczo, nie sposób powiedzieć tego samego o górze kreacji. Składała się ona bowiem ze strategicznie umiejscowionych na piersiach i wzdłuż klatki piersiowej pasków. Sprawiło to, że piersi Kim Kardashian były niemal całkowicie widoczne.

Portal „E!Online” ocenia, że to „najbardziej szokująca kreacja”, jaką dotychczas miała na sobie popularna Kardashianka. „Nie zostawiła zbyt wiele wyobraźni” – komentuje „Daily Mail”. Także internauci zastanawiają się, czy tym razem celebrytka nie przesadziła. „Co o tym wszystkim myśli Kany West” – pisze jedna z komentujących osób. „Kobieto, masz troje dzieci, one to kiedyś zobaczą” – wtóruje kolejny internauta.

