Karl Lagerfeld nie żyje

Karl Lagerfeld to urodzony w Niemczech projektant mody, wieloletni dyrektor artystyczny domu mody Chanel i fotograf. W 1953 roku wyemigrował z matką do Paryża, gdzie na stałe osiadł. Dwa lata później zwyciężył w prestiżowym konkursie mody, co otworzyło mu drzwi do pracy w domu mody Balmain. W późniejszych latach karierę wiązał z markami takimi jak Krizia, Charles Jourdan i Valentino.

W 1972 wraz z domem mody Chloé stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która stanowiła początek jego międzynarodowej kariery. Od 1983 kierował domem mody Chanel. W 2007 roku jego marka zmieniła nazwę z „Lagerfeld Gallery” na „Karl Lagerfeld”.

W 2004 roku zaprojektował kolekcję dla H&M, jako pierwszy z serii „wielkich projektantów”, którzy współpracowali z tą marką.