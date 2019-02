Nieoficjalnie: Znana przyczyna śmierci Karla Lagerfelda

Powołując się na anonimowe źródło portale takie jak Hollywood Reporter, Daily Mail, The Sun czy People podają, że projektant cierpiał na raka trzustki. W rozmowie z serwisami anonimowy informator przekazał, że projektant we wtorek trafił do szpitala, gdzie zmarł. – Nie mówił o swojej chorobie otwarcie. Walczył z nią w samotności – przekazał informator. – Karl był bardzo dumny z powodu swojej sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia, więc diagnoza była dla niego ogromnym szokiem – dodał.

Informacje o złym stanie zdrowia Karla Lagerfelda pojawiły się już na początku stycznia, kiedy projektant nie pojawił się na pokazie domu mody Chanel. Firma podawała wtedy, że jego nieobecność spowodowana jest zmęczeniem.

Lagerfeld, który przejął Chanel w 1983 roku, rzadko widywany był bez swoich ciemnych okularów, srebrnego kucyka i rękawiczek bez palców. Atrybuty te stały się jego znakiem rozpoznawczym. Zajmował się też fotografią, uwielbiał czytać książki - jego biblioteka liczyła tysiące pozycji. Planował nawet stworzyć perfumy o ich zapachu. Lagerfeld kreował też markę modową oznaczoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz kierował włoskim domem mody Fendi. W 2004 roku zaprojektował kolekcję dla H&M jako pierwszy z serii „wielkich projektantów”, którzy współpracowali z tą marką.

Projektanta żegnają w mediach społecznościowych ludzie świata mody, gwiazdy, artyści i dziennikarze.

Winnie Harlow

"Po mojej pierwszej kampanii, zapytano cię w telewizji francuskiej, co o mnie myślisz, a ty powiedziałeś, że musisz mnie poznać, żeby na to odpowiedzieć. Wysłałam wywiad do mojej koleżanki, która przetłumaczyła go i razem cieszyłyśmy się, że wiedziałeś o moim istnieniu. Wiele lat później, podczas Tygodnia Mody w Paryżu, wraz z rodziną wszedłeś do restauracji, w której siedziałam ja z moim zespołem. Usiedliście przy stole obok nas. Jedyne, co mogłam zrobić to gapić się na to, jak legenda siedzi na wyciągnięcie mojej ręki. Wstałam od swojego stołu i przeszłam obok twojego, tylko po to, żeby pójść do łazienki, jednak później odważyłam się podejść i się przedstawić. Powiedziałeś mi, że wiesz, kim jestem i że styl, w jakim chodziłam po wybiegu przypominał ci młodą Naomi Campbell. Łał... te słowa będą w mojej głowie na zawsze. Cieszę się, że już wiem, co o mnie myślisz" - napisała modelka Winnie Harlow.



Bar Rafaeli



Katie Grand

"Spoczywaj w pokoju Karl. Jest zbyt wiele wspaniałych i zabawnych historii na opisywanie. Jesteś niesamowicie wyjątkowym i utalentowanym i miałem szczęście, że cię znałem" - napisała dziennikarka Katie Grand.



Antonio Banderas

"Świat mody stracił jednego z najbardziej wpływowych projektantów. Dzięki za twój talent" - napisał aktor Antonio Banderas.



Iman Abdulmajid

"To koniec pewnej ery. Spoczywaj w pokoju Karlu Lagerfeldzie" - napisała na Twitterze modelka Iman Mohamed Abdulmajid.



Henry Holland



Yasmin Sewell



Sam McKnight

"Drogi Karlu, to była ogromna przyjemność. Jestem zaszczycony, że cię znałem" - napisał fryzjer gwiazd Sam McKnight.



David Beckham



Victoria Beckham

"Bardzo smutna wiadomość. Karl był geniuszem i zawsze był tak miły i hojny dla mnie osobiście i zawodowo. Spoczywaj w pokoju" - napisała Victoria Beckham.



Donatella Versace

"Karl twój geniusz dotknął życia tak wielu, szczególnie Gianniego i mojego. Nigdy nie zapomnimy twojego niesamowitego talentu i niekończącej się inspiracji. Zawsze się od ciebie uczyliśmy" - napisała Donatella Versace.



Stella McCartney

"To naprawdę smutny dzień. Zaszczytem jest to, że mogę powiedzieć, iż znałam łagodnego człowieka, który zmienił to, jak wszyscy patrzyliśmy na świat. Zajmował miejsce nad wszystkimi, a jego dowcip i umysł porażały nas wszystkich. Prawdziwa ikona, której będzie brakować przez wiele, wiele lat. Dziękuje ci Karl za całe piękno i oglądanie świata za tymi kultowymi okularami, które były zabarwione na różowo, twoją wizją, która jest niepodobna do żadnej innej. Będziemy za tobą tęsknić" - napisała projektantka Stella McCartney.



Bella Hadid

"Jego humor, dowcip, miłość i pasja do mody będą żyć wiecznie. Dziękuje ci za inspirację, jaką dałeś temu światu i wszystkim sercom, których dotknąłeś w tym czasie. Za każdym razem, gdy cię widziałam, wydawało mi się, że widzę cię po raz pierwszy. Będę tęskniła za twoimi uściskami. Czuję, że jestem szczęściarą, że mogłam przebywać w twoim towarzystwie" - napisała modelka Bella Hadid.



Alexa Chung

"Spoczywaj w pokoju Karl. Pamiętam, że bardzo się bałam przed tym, jak miałam przeprowadzić z tobą wywiad, a okazałeś sie niewiarygodnie dowcipny i hojny. Dziękuje za zaproszenie mnie do jednych z najbardziej ekscytujących doświadczeń w moim życiu. Poznanie ciebie było zaszczytem. Och, i dziękuje za podpowiedź dotyczącą suchego szamponu, zawsze będę myślała o tobie, pudrując sobie perukę" - napisała prezenterka telewizyjna Alexa Chung.



Lily Allen

"Sprawiałeś, że czułam się jak księżniczka. Nigdy do końca nie rozumiałam, co we mnie widzisz, ale jestem na wieczność wdzięczna za wsparcie, którym ty i Chanel obdarzyliście mnie przez ostatnich 15 lat. Spoczywaj w pokoju Karl, byłeś prawdziwym geniuszem i będzie mi ciebie bardzo brakowało" - napisała piosenkarka Lily Allen.



Diane Kruger

"Karl... nawet nie mogę wyrazić, jak wiele dla mnie znaczyłeś i jak bardzo będę za tobą tęsknić. Nigdy nie zapomnę twojej dobroci wobec mnie, twojego śmiechu, twojej wyobraźni. Przyjechałam do Francji, aby zobaczyć cię w tym tygodniu i przedstawić ci moją córkę. Mam złamane serce, spóźniłam się. Spoczywaj w pokoju, uwielbiam cię" - napisała aktorka Diane Kruger.Czytaj także:

Joanna Przetakiewicz żegna Karla Lagerfelda. „Wierzyłeś we mnie”Czytaj także:

Ostatnia kolekcja Karla Lagerfelda dla Chanel. Zobacz zdjęcia z pokazu