Nie żyje Tomasz Alber. Żegnają go m.in. Dowbor, Kałamaga i Racewicz

„Fakt” przypomina, że Tomasz Alber założył firmę Albert Production, która zajmowała się impresariatem artystycznym polskich gwiazd, w tym Cezarego Pazury, Olafa Lubaszenko czy Macieja Dowbora. „Dzisiaj odszedł Tomek Alber, mąż Agnieszki, tata Julki i Neli, przyjaciel wielu z nas. Kochał ludzi i ludzie go kochali. Pomyślcie dzisiaj o nim ciepło i przypomnijcie sobie za co tego wyjątkowego, wesołego człowieka kochaliście” – poinformowali współpracownicy producenta na Facebooku. Tomasz Alber, który który pracował przy imprezach takich jak Top Trendy czy Sylwestrowa Moc Przebojów na Polsacie, zmarł 17 lutego w wieku 41 lat.

„Dziękuję Ci za wszystko”

„Albi! Żegnaj Przyjacielu. Po cichu mam wciąż nadzieję, że za chwilę zadzwonisz i będziesz tarzał się ze śmiechu jak mnie wkręciłeś. Kocham Cię Bracie i zawsze będę” – napisał na Instagramie Maciej Dowbor. Zmarłego producenta wspomina także artysta kabaretowy, Mariusz Kałamaga. „Płakałem ze śmiechu gdy opowiadał swoje historie. Uwielbiałem śpiewać z nim utwory Zbyszka Wodeckiego... Nigdy nie zapomnęnaszej wspólnej podróży do Torunia. Kilka dni temu spotkaliśmy się i rozmawialiśmy pod jego biurem. A teraz... Smutek ogromny i pustka” – napisał Kałamaga. „Za to tam u góry szykujcie się, dołączy do Was człowiek niebanalny. Dziękuję Ci za wszystko. Pozdrów Zbyszka " – dodał.