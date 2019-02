Powstanie serialowy „Władca Pierścieni”. Twórcy zdradzili kolejne szczegóły

Pierwszy post na profilu „The Lord of the Rings on Prime” na Twitterze pojawił się 13 lutego. Oznacza to, że widzowie musieli wiele miesięcy czekać na pierwsze szczegóły dotyczące produkcji. „Pisanie zacząłem od mapy” – napisano w poście, cytując tym samym samego J.R.R.Tolkiena. Dwa dni później twórcy zamieścili mapę, opatrując ją tekstem: „Trzy pierścienie dla elfów pod otwartym niebem” . Nawiązano tym samym do początków konfliktu między elfami a Sauronem, który potajemnie wykuł własny pierścień.

„Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach”– taki wpis pojawił się na Twitterze 18 lutego. Publikowane w mediach społecznościowych szczegóły wskazują, że produkcja Amazona będzie bazowała na wydarzeniach, jakie miały miejsce w Śródziemiu jeszcze przed akcją książkowej „Drużyny Pierścienia” . Teraz fanom twórczości Tolkiena pozostaje czekać na kolejne szczegóły dotyczące serialu, którego premiera jest zaplanowana na 2021 rok. Za scenariusz produkcji odpowiadają John D. Payne i Patrck McKay.

Film o młodym Tolkienie

Wcześniej, bo już 10 maja 2019 roku, nastąpi premiera filmu ukazujący młodość J.R.R. Tolkiena. Film w reżyserii Dome'a Karukoskiego z Nicholasem Houltem w roli J.R.R. Tolkiena i Lily Collins w roli jego żony i muzy Edith Bratt, opowiada o latach, w których autor odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację wśród grupy wyrzutków w szkole. Później przedstawione są losy Tolkiena podczas I Wojny światowej.

Reżyserem filmu „Tolkien” jest Dome Karukoski, a scenariusz napisali David Gleeson i Stephen Beresford. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia z planu.