Filmowy Harry Potter w nowym serialu HBO. U jego boku Steve Buscemi

Craig (Daniel Radcliffe) jest aniołem niskiego szczebla w firmie Niebo, a do jego obowiązków należy odpowiadanie na modlitwy ludzi. Jego szef, Bóg (Steve Buscemi), wydaje się być ostatnio w wyjątkowo podłym nastroju. Rozczarowany stworzoną przez siebie Ziemią, chce rozprawić się z nią raz na zawsze, aby – jak rasowy przedsiębiorca – zająć się nowym projektem. Zbliża się dzień Sądu Ostatecznego. Craig i anielskie zastępy niższego szczebla mają zaledwie dwa tygodnie na dokonanie cudu. Aby ocalić Ziemię, muszą sprawić, aby dwoje chorobliwie nieśmiałych ludzi zakochało się w sobie.

W rolach głównych w serialu TNT „Cudotwórcy” występują: Daniel Radcliffe („Harry Potter i Kamień Filozoficzny”) jako Craig, Steve Buscemi (serial HBO „Zakazane imperium”) jako Bóg, Geraldine Viswanathan („Strażnicy cnoty”) jako Eliza, Karan Soni („Deadpool”) jako Sanjay. Gościnnie w produkcji pojawią się: Tituss Burgess, Margaret Cho, Angela Kinsey, Tim Meadows, John Reynolds, Lolly Adefope oraz Chris Parnell.

Obraz powstał na podstawie książki satyryka i pisarza Simona Richa „What in God’s Name”, który jest pomysłodawcą produkcji. Rolę producentów wykonawczych pełnią Lorne Michaels oraz Andrew Singer z firmy Michaels’ Broadway Video, a także Simon Rich, Daniel Radcliffe oraz Steve Buscemi. Serial wyprodukowany został przez Broadway Video we współpracy ze Studiem T należącym do spółki Turner.

Premiera pierwszych dwóch odcinków serialu Cudotwórcy (Miracle Workers) odbyła się dziś, 20 lutego – produkcja od rana dostępna jest w serwisie HBO GO. Kolejne odcinki dostępne będą co tydzień w środy. Serial liczyć będzie siedem odcinków.

