Kotka Karla Lagerfelda odziedziczy fortunę? Choupette już teraz sama się utrzymuje

7-letnia Choupette została podarowana Karlowi Lagerfeldowi w 2011 roku przez modela Baptiste Giabiconiego. To imię w języku francuskim oznacza „kochanie” i dobrze oddaje stosunek projektanta do jego pupilki. Lagerfeld nigdy się nie ożenił i nie doczekał dzieci – ze swoją kotką spał na jednej poduszce i jadł przy tym samym stole. Nazywał ją otwarcie „pierwszą kobietą w swoim życiu”. – Nie sądziłem, że kiedykolwiek mógłbym tak zakochać się w kocie – mówił w jednym z wywiadów.

Lagerfeld zadbał o los Choupette na wypadek swojej śmierci. Nie wiadomo co prawda, na ile prawdziwe są jego zapewnienia z wywiadu z 2018 roku w magazynie „Numero”, gdzie wspomniał o zapisaniu części spadku na konto kociej towarzyszki. Pewnym jednak jest, że jeszcze za życia projektanta, zwierzę zarabiało na własny rachunek ogromne sumy. Choupette była jednym z najsławniejszych zwierzęcych modeli, a jej zdjęcia ukazywały się na okładkach „Vogue” i „Harper's Bazaar”. W rekordowym 2014 roku zarobiła 3 miliony euro. Miała dwie prywatne opiekunki. Być może to właśnie jedna z nich zaopiekuje się zwierzęciem na stałe.

Karl Lagerfeld zmarł na raka trzustkI?

Powołując się na anonimowe źródło portale takie jak Hollywood Reporter, Daily Mail, The Sun czy People podają, że projektant cierpiał na raka trzustki. W rozmowie z serwisami anonimowy informator przekazał, że projektant we wtorek trafił do szpitala, gdzie zmarł. – Nie mówił o swojej chorobie otwarcie. Walczył z nią w samotności – przekazał informator. – Karl był bardzo dumny z powodu swojej sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia, więc diagnoza była dla niego ogromnym szokiem – dodał.

Informacje o złym stanie zdrowia Karla Lagerfelda pojawiły się już na początku stycznia, kiedy projektant nie pojawił się na pokazie domu mody Chanel. Firma podawała wtedy, że jego nieobecność spowodowana jest zmęczeniem.

Ikona mody

Lagerfeld, który przejął Chanel w 1983 roku, rzadko widywany był bez swoich ciemnych okularów, srebrnego kucyka i rękawiczek bez palców. Atrybuty te stały się jego znakiem rozpoznawczym. Zajmował się też fotografią, uwielbiał czytać książki – jego biblioteka liczyła tysiące pozycji. Planował nawet stworzyć perfumy o ich zapachu. Lagerfeld kreował też markę modową oznaczoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz kierował włoskim domem mody Fendi. W 2004 roku zaprojektował kolekcję dla H&M jako pierwszy z serii „wielkich projektantów”, którzy współpracowali z tą marką.

Czytaj także:

Karl Lagerfeld: Kariera legendarnego projektanta na zdjęciach