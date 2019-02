Była pokojówka Michaela Jacksona przerywa milczenie. Co widziała w Neverland?

Adrian McManus zatrudniona została w posiadłości Neverland Valley Ranch w 1990 roku, jako pokojówka. Po trzech miesiącach pracy powierzono jej sprzątanie sypialni Michaela Jacksona. To właśnie tam dokonać miała niepokojących odkryć. – Kiedy po raz pierwszy sprzątałam jego sypialnie, nie wiedziałam nawet od czego zacząć – mówi.

To właśnie z okna tego pomieszczenia McManus zobaczyć miała nieodpowiednie zachowania Jacksona. Opowiada, że Król Popu miał „pieścić i całować” młodych chłopców odwiedzających jego dom. McManus twierdzi, że Jackson był zupełnie innym człowiekiem, niż przedstawiał się w mediach i telewizji. – Była jego dobra strona i była jego zła strona – tłumaczy. Była pokojówka piosenkarza tłumaczy, że wcześniej nie zdecydowała się powiedzieć nic na temat nieodpowiedniego zachowania Jacksona, gdyż bała się o siebie i swoją rodzinę. – Powiedzieli mi, że jeżeli kiedykolwiek pojawię się w telewizji, mogą wynająć mordercę, żeby mnie wykończył, poderżną mi gardło, że nikt nie znajdzie mojego ciała – opowiada kobieta.

Na razie zobaczyć mogliśmy tylko zapowiedź tego odcinka programu „60 Minutes” . Całość wyemitowana zostanie w USA dziś wieczorem.

W wywiadzie dla DailyMailTV na początku lutego McManus ujawniła, że Michael Jackson sprowadzał do swojej sypialni wielu młodych chłopców. 56-latka mówiła, że często „wyławiała” bieliznę dziecięcą z jacuzzi i wanien w domu. Wyznała też, że wszędzie była wazelina i tampony. – W Nibylandii było dużo wazeliny, mnóstwo w sypialni Michaela. Nie kwestionowałam tego, ponieważ był moim szefem. Ja robiłam tylko to, co do mnie należało – stwierdziła. – Wazelinę znajdowałam w każdym pokoju. Czasami na wózkach golfowych – tłumaczyła.

Kobieta opowiadała też, że znajdowała książki o masturbacji. Jackson miał też prosić ją m.in. o to, żeby laminowała zdjęcia nagich dzieci i umieszczała je w jego pokoju jako dekorację. W wywiadzie kobieta stwierdziła ponadto, że wierzy, iż Jackson filmował małe dzieci w latach 90. i materiały te znajdowały się w jego kolekcji kaset VHS.