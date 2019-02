Hollywoodzkie hity odarte z „cyfrowej magii”. Powstawały w komicznych warunkach

Jednych to śmieszy, innych wprawia w zdumienie i podziw. Zobaczcie, jak wygląda tworzenie efektów cyfrowych w praktyce i jak wiele wnoszą one do dzisiejszej sztuki filmowej. Zdjęcia porównawcze zbiera dla was na Instagramie profil movies.effects.

Okazuje się, że widzowie wciąż są ciekawi nowinek technicznych w kinie i interesuje ich podglądanie twórców „od kuchni”. 340 tys. obserwujących na Instagramie mówi samo za siebie. Profil movies.effects, który zbiera przykłady cyfrowych sztuczek w znanych i lubianych filmach, z tygodnia na tydzień gromadzi coraz większą rzeszę internautów. Zobaczcie sami, w jak nienaturalnych sytuacjach muszą czasem pracować aktorzy i pomyślcie, jak trudno byłoby wam zachować powagę na planach filmowych największych hitów. W naszej galerii znajdziecie przykłady m.in. z „Avengersów”, „Harry'ego Pottera” i „Piratów z Karaibów”.

