Brat Kevina Spacey'a o aktorze: Boję się, że może popełnić samobójstwo

Kevin Spacey 4 marca po raz kolejny stanie przed sądem w Massachusetts. „The Sun” dotarł do 63-letniego brata gwiazdora. Randy Fowler otwarcie przyznał, iż „boi się, że jego brat może popełnić samobójstwo” w związku z licznymi oskarżeniami o molestowanie, jakiego miał dopuszczać się aktor . – Ale później myślę: On jest tak narcystyczny, że prawdopodobnie by tego nie zrobił – stwierdził brat aktora. – Ale bylibyście zaskoczeni, co ludzie robią, kiedy muszą zmierzyć się z prawdą, nie mogąc się z tym pogodzić. Pieniądze nie uleczą zbrukanej duszy – dodał.

Fowler, który już od ponad dziesięciu lat nie utrzymuje kontaktu ze swoim sławnym bratem stwierdził, że wszystkie stawiane obecnie aktorowi zarzuty to nawet „nie jeden procent prawdy o jego drapieżnej naturze”. Dodał, że Spacey powinien przyznać się do winy i poddać się karze. Jednocześnie oskarżył wymiar sprawiedliwości o to, że zbyt delikatnie traktuje gwiazdora, pozwalając mu nawet na zatrzymanie paszportu.

O co jest oskarżany Spacey?

Przypomnijmy, ze Kevin Spacey stanął przed sądem w Natucket 7 stycznia. Przesłuchanie aktora rozpoczęło się w poniedziałek o godzinie 17:00 czasu polskiego. Zakończyło się po około 16 minutach. Po wyjściu z sali sądowej na aktora czekał tłum dziennikarzy. Spacey'a jednak nie odezwał się do nich ani słowem i wsiadł do swojego samochodu. Wiadomo, że w trakcie rozprawy prawnicy Kevina Spacey'a poinformowali sąd, że ich klient nie przyznaje się do winy.

Zdarzenia, o których mowa, rozegrały się w nocy z 7 na 8 lipca 2016 roku w barze Club Car w Nantucket. 18-letni wówczas chłopak pracował jako pomocnik kelnera. Z jego zeznań wynika, że w rozmowie z aktorem utrzymywał jednak, że ma 23 lata i studiuje kierunek biznesowy na Wake Forest University. Feralnej nocy Spacey miał kupować mu drinki i przechwalać się w rozmowie wielkością swojego penisa. Gwiazdor miał też proponować nowo poznanemu mężczyźnie, by udał się z nim do jego domu.

Jak podaje CNN, chłopak twierdzi, że Spacey w pewnym momencie, gdy obaj stali w pobliżu pianina, miał zacząć dotykać go w okolicach krocza. Następnie aktor miał rozpiąć rozporek spodni 18-latka i przez około 3 minuty stymulować go. Z zeznań wynika, że kelner nie wiedział, jak zareagować, bo bał się utraty pracy. Zapewniał jednak śledczych, że usiłował odrzucać awanse aktora.

