Jameela Jamil ostro o Karlu Lagerfeldzie: Bezlitosny, piętnujący grubszych mizogonista

Karl Lagerfeld, wizjoner i dyrektor kreatywny domu mody Chanel, zmarł we wtorek w wieku 85 lat. Media społecznościowe zalały wspomnienia o projektancie, a zmarłego pożegnały gwiazdy, w tym Lily Allen, Antonio Banderas czy Victoria Beckham. Nie wszyscy jednak w ciepłych słowach wypowiadali się o Lagerfeldzie. Jeden z serwisów opublikował artykuł o znaczącym tytule: „Skończmy z opłakiwaniem gnębicieli: Anty-kondolencje dla Karla Lagerfelda” . Artykuł udostępniła na Twitterze Jameela Jamil.

Brytyjska aktorka, znana polskim widzom chociażby z roli w serialu „Dobre miejsce” emitowanym na Netfliksie, dodała do podlinkowanego tekstu kilka słów od siebie. „Cieszę się, że ktoś to powiedział. Nawet, jeśli jeszcze jest za wcześnie. Bezlitosny, piętnujący grubszych mizogonista nie powinien być traktowany w internecie jak święty. Utalentowany na pewno, ale nie był najlepszym człowiekiem” – napisała Jamil. „Można jedynie mówić o tym, że tacy ludzie nie powinni być gloryfikowani, jeśli się nie zmienili lub nie przeprosili” – dodała w komentarzu pod postem. „Independent” przypomniał, że Lagerfeld był znany ze swojego specyficznego poczucia humoru, ale niektóre jego wypowiedzi były uznawane za kontrowersje. Kiedyś nazwał Adele „odrobinę za grubą”.

Kim był Karl Lagerfeld?

Karl Lagerfeld to urodzony w Niemczech projektant mody, wieloletni dyrektor artystyczny domu mody Chanel i fotograf. W 1953 roku wyemigrował z matką do Paryża, gdzie na stałe osiadł. Dwa lata później zwyciężył w prestiżowym konkursie mody, co otworzyło mu drzwi do pracy w domu mody Balmain. W późniejszych latach karierę wiązał z markami takimi jak Krizia, Charles Jourdan i Valentino.

W 1972 wraz z domem mody Chloé stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która stanowiła początek jego międzynarodowej kariery. Od 1983 kierował domem mody Chanel. W 2007 roku jego marka zmieniła nazwę z „Lagerfeld Gallery” na „Karl Lagerfeld”.

W 2004 roku zaprojektował kolekcję dla H&M jako pierwszy z serii „wielkich projektantów”, którzy współpracowali z tą marką.

