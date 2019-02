Hit za hitem. Netflix przygotował tyle nowości, że w marcu nie ruszycie się z kanapy

W marcu Netflix dosłownie zasypał nas filmami. Na platformę trafiło kilkadziesiąt tytułów: to zarówno starsze hity, jak i produkcje zaledwie z ubiegłego roku. Jest więc „Dunkierka”, „Jackie”, „Spider-Man: Homecoming”, „Uciekaj!”, ale i kilka części sagi o Jasonie Bourne, trylogia „Powrót do przyszłości”, „Szybcy i wściekli 6” czy „American Pie”. I szczerze mówiąc, jest to ta mniej interesująca część marcowej oferty.

Największych hitów upatrujemy wśród produkcji oryginalnych Netfliksa. Sami nie wiemy, czy bardziej ciekawi nas „Potrójna granica” (Bena Affleck, Oscar Isaac i Charli Hunnam), czy „The Highwaymen” (Kevin Costner i Woody Harrelson). Niesamowicie wygląda też zwiastun animacji dla dorosłych zatytułowanej „Miłość, śmierć i roboty”. Czarnym koniem marca może okazać się owiany tajemnicą „The Order” czy brytyjskie „The Afterlife”, które nie doczekały się jeszcze zapowiedzi wideo. Fanów sportu na pewno zainteresują dokumenty o Formule 1 czy sylwetka Antoine Griezmanna z Atletico Madryt. Fanów muzyki – film „Brud”, oparty na bestsellerowej książce opisującej prawdziwe wydarzenia. Ekranizacji doczekała się też powieść „O chłopcu, który ujarzmił wiatr” – ten tytuł również trafia na naszą listę do obejrzenia.

Filmy i seriale oryginalne Netfliksa:

On My Block: Sezon 2 Marzec Northern Rescue 1/3/2019 Krykietowe szaleństwo: Mumbai Indians 1/3/2019 Star Trek: Discovery 1/3/2019 Brzeg rzeki 1/3/2019 Syn zemsty 1/3/2019 O chłopcu, który ujarzmił wiatr 1/3/2019 Budapeszt 1/3/2019 Przegrani 1/3/2019 Larva: Na wyspie: Sezon 2 1/3/2019 Romance is a bonus book 2/3/2019 Być patriotą — zaprasza Hasan Minhaj: Część 2 3/3/2019 Secret City: Pod skrzydłami orła: Sezon 2 6/3/2019 The Order 7/3/2019 Shadow 8/3/2019 Immortals 8/3/2019 After Life 8/3/2019 Formula 1: Drive to Survive 8/3/2019 Sztuka uwodzenia 8/3/2019 Juanita 8/3/2019 Chodzenie, jazda, rodeo 8/3/2019 Terrace House: Opening New Doors: Część 6 12/3/2019 Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits 12/3/2019 Potrójna granica 13/3/2019 Miłość, śmierć i roboty 15/3/2019 Turn Up Charlie 15/3/2019 Gdybym cię nie spotkał 15/3/2019 Porady różowej brygady: Sezon 3 15/3/2019 Burn Out 15/3/2019 Martina na lodzie 15/3/2019 Edoardo Ferrario: Gorące tematy 15/3/2019 Robozuna: Sezon 2 15/3/2019 Amy Schumer Growing 19/3/2019 Niedopasowani 20/3/2019 Antoine Griezmann: The Making of a Legend 21/3/2019 Carlo & Malik 22/3/2019 Kroniki kryminalne: Colosio 22/3/2019 W rytmie bossa novy 22/3/2019 Selling Sunset 22/3/2019 Delhi Crime 22/3/2019 Fatamorgana 22/3/2019 Brud 22/3/2019 ReMastered: The Miami Showband Massacre 22/3/2019 Karolek z Naklejkowa 22/3/2019 Nate Bargatze: The Tennessee Kid 26/3/2019 Ainori Love Wagon: Asian Journey: Sezon 2 28/3/2019 Santa Clarita Diet: Sezon 3 29/3/2019 Osmosis 29/3/2019 Traitors 29/3/2019 15 sierpnia 29/3/2019 Bagnet 29/3/2019 The Highwaymen 29/3/2019 Legenda o kokainowej wyspie 29/3/2019 Smak stokrotek 31/3/2019 Chłopaki z baraków: Na grzybach 31/3/2019

Filmy i seriale na licencji:

Paranormalne śledztwo 1/3/2019 Dinotrux: Sezon 1 1/3/2019 Dinotrux: Sezon 2 1/3/2019 META 1/3/2019 Królewna Śnieżka i Łowca 1/3/2019 Sztuka zrywania 1/3/2019 Polowanie na Czerwony Październik 1/3/2019 Karate Kid 1/3/2019 Boski chillout 1/3/2019 Infiltracja 1/3/2019 Jackie 1/3/2019 Pogromcy duchów II 1/3/2019 Mój chłopak się żeni 1/3/2019 Łatwa dziewczyna 1/3/2019 Klopsiki i inne zjawiska pogodowe 1/3/2019 Kod da Vinci 1/3/2019 Anioły i demony 1/3/2019 The New Adventures of Lucky Luke 1/3/2019 Ściema 1/3/2019 Johnny English 1/3/2019 Niania i wielkie bum 1/3/2019 40-letni prawiczek 1/3/2019 Mamma Mia! 1/3/2019 Szczęki 1/3/2019 Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń 1/3/2019 Egzorcyzmy Emily Rose 1/3/2019 Szybcy i wściekli 6 1/3/2019 Siedem dusz 1/3/2019 Duża ryba 1/3/2019 To tylko seks 1/3/2019 Żona na niby 1/3/2019 Johnny English Reaktywacja 1/3/2019 Tożsamość Bourne’a 1/3/2019 Dziedzictwo Bourne’a 1/3/2019 Krucjata Bourne’a 1/3/2019 Ultimatum Bourne’a 1/3/2019 The Disastrous Life of Saiki K.: Season 3 2/3/2019 Uciekaj! 3/3/2019 Supergirl: Sezon 4 4/3/2019

Co tydzień na Netflix Annabelle: Narodziny zła 5/3/2019 The Hard Way 6/3/2019 Ostra noc 8/3/2019 Nocny pościg 8/3/2019 Tożsamość 8/3/2019 Eskorta porucznika 10/3/2019 Czarna Lista: Sezon 6 10/3/2019

Co tydzień na Netflix CHiPs: Motopatrol 12/3/2019 As w rękawie 12/3/2019 Zbuntowana księżniczka 12/3/2019 Jak ukraść Księżyc 12/3/2019 Death Race: Wyścig śmierci 12/3/2019 Powrót do przyszłości III 12/3/2019 Zamiana ciał 12/3/2019 Minionki rozrabiają 12/3/2019 LEGO DC Super Heroes: Flash 13/3/2019 Spider-Man: Homecoming 15/3/2019 Focus 15/3/2019 Dunkierka 19/3/2019 Umysł w ogniu 20/3/2019 Rock’N’Rolla 22/3/2019 American Pie: Wakacje 26/3/2019 Hop 26/3/2019 Bękarty wojny 26/3/2019 Powrót do przyszłości 26/3/2019 Powrót do przyszłości II 26/3/2019 Charlie St. Cloud 26/3/2019 Wpadka 28/3/2019 Jane the Virgin: Sezon 5 28/3/2019

Co tydzień na Netflix The Forest: Sezon 1 31/3/2019 Parasol bezpieczeństwa 31/3/2019 Chętni na kasę 31/3/2019 Skąd wiesz? 31/3/2019 Mr. Deeds – Milioner z przypadku 31/3/2019 Niesamowity Spider-Man 31/3/2019 Spadaj, tato 31/3/2019 Django 31/3/2019 Pamięć absolutna 31/3/2019 Nędznicy 31/3/2019 The International 31/3/2019 Chłopaki z sąsiedztwa 31/3/2019 1000 lat po Ziemi 31/3/2019 Jeszcze większe dzieci 31/3/2019 Klopsiki kontratakują 31/3/2019 Elizjum 31/3/2019

