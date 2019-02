„Bardziej nadają się na dożynki niż na Eurowizję”. Tulia odpowiada na krytykę

W tym roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji podczas których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. Tym razem to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Na oficjalnej stronie Eurowizji podano, że Polskę w 64. edycji konkursu będzie reprezentować zespół Tulia. „Zespół łączy charakterystyczny styl śpiewania z nowoczesną produkcją muzyczną” – opisano. RMF FM przypomina, że od momentu ogłoszenia decyzji w sieci zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze. Internauci sugerowali, że artystki z zespołu „bardziej nadają się na dożynki niż na Eurowizję”. Co na to same zainteresowane?

„Nie jesteśmy zespołem folklorystycznym”

Odpowiedź Tulii pojawiła się na InstaStories, gdzie zespół odpowiadał na pytania fanów. – Nie jesteśmy zespołem folklorystycznym ani ludowym. Czerpiemy inspiracje z takiej muzyki oraz elementów naszej tradycji (instrumentarium, zaśpiewy, elementy kostiumu) – podkreśliły artystki. Przyznały, że stresują się nie tylko ze względu na sam występ, ale z powodu „bezpodstawnego obrażania ich w przestrzeni internetowej” . – Czym innym jest krytyka, a czym innym niedouczenie i hejt – stwierdziły. – Przeraża nas, że łatwiej pisać ludziom obelgi, niż zorientować się, co wokół nich się dzieje. Pokazuje to lenistwo, głupotę i okrucieństwo tych osób – dodały.

Zespół przyznał, że jest „zszokowany” ilością hejtu, jaki jest kierowany pod ich adresem. Podkreśliły, że „żenuje je brak dopingowania reprezentanta” . – Nie martwcie się o nasz „smutny wygląd” lub „smutny występ”, bez ruchu, mimiki, uśmiechu, reakcji. Teledyski są kręcone w pewnej ustalonej konwencji – nie oznacza to, że tak samo wyglądamy podczas koncertu czy w życiu codziennym – podkreśliły. Dodały, że ich występ na Eurowizji nie będzie nudny. Wciąż nie wiadomo, jaki utwór Tulia zaprezentuje podczas konkursu. Artystki zdradziły, że jest to piosenka, którą bardzo lubią.

