„Bardziej nadają się na dożynki niż na Eurowizję”. Tulia odpowiada na krytykę

W tym roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji podczas których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. Tym razem to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Na oficjalnej stronie Eurowizji podano, że Polskę w 64. edycji konkursu będzie reprezentować zespół Tulia. „Zespół łączy charakterystyczny styl śpiewania z nowoczesną produkcją muzyczną” – opisano. RMF FM przypomina, że od momentu ogłoszenia decyzji w sieci zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze. Internauci sugerowali, że artystki z zespołu „bardziej nadają się na dożynki niż na Eurowizję”. Co na to same zainteresowane?

„Nie jesteśmy zespołem folklorystycznym”

Odpowiedź Tulii pojawiła się na InstaStories, gdzie zespół odpowiadał na pytania fanów. – Nie jesteśmy zespołem folklorystycznym ani ludowym. Czerpiemy inspiracje z takiej muzyki oraz elementów naszej tradycji (instrumentarium, zaśpiewy, elementy kostiumu) – podkreśliły artystki. Przyznały, że stresują się nie tylko ze względu na sam występ, ale z powodu „bezpodstawnego obrażania ich w przestrzeni internetowej” . – Czym innym jest krytyka, a czym innym niedouczenie i hejt – stwierdziły. – Przeraża nas, że łatwiej pisać ludziom obelgi, niż zorientować się, co wokół nich się dzieje. Pokazuje to lenistwo, głupotę i okrucieństwo tych osób – dodały.

Zespół przyznał, że jest „zszokowany” ilością hejtu, jaki jest kierowany pod ich adresem. Podkreśliły, że „żenuje je brak dopingowania reprezentanta” . – Nie martwcie się o nasz „smutny wygląd” lub „smutny występ”, bez ruchu, mimiki, uśmiechu, reakcji. Teledyski są kręcone w pewnej ustalonej konwencji – nie oznacza to, że tak samo wyglądamy podczas koncertu czy w życiu codziennym – podkreśliły. Dodały, że ich występ na Eurowizji nie będzie nudny. Wciąż nie wiadomo, jaki utwór Tulia zaprezentuje podczas konkursu. Artystki zdradziły, że jest to piosenka, którą bardzo lubią.

TULIA "Nieznajomy" (Dawid Podsiadło folk cover)



Tulia - Wstajemy Już



Tulia - Pali Się



Tulia - Nothing Else Matters



Tulia - Jeszcze Cię Nie Ma