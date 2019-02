Uczestnik teleturnieju pomylił się, choć miał odpowiedź na koszulce. Tobie na pewno pójdzie lepiej!

Na pewno też znacie takie osoby, które nie do końca zdają sobie sprawę, co mają napisane na koszulkach. Czy jednak ubierają takie t-shirty do teleturniejów? Wystąpić w koszulce Ramones i nie wiedzieć, że chodzi o zespół punk rockowy – to byłoby coś. Wpadka z Kapitanem Ameryką jest już jednak bliska tego poziomu, o czym świadczy fakt, że pamięć o niej wciąż jest żywa w mediach społecznościowych. Choć od tamtego występu w „Ahora Caigo” minęło już kilka lat, popis zawodnika o imieniu Alberto wciąż robi wrażenie.

Przy okazji tamtej wpadki przypominamy o naszym quizie o Avengersach (dla fanów konkurencji mamy też quiz z bohaterami Ligi Sprawiedliwości). Zapewniamy, że nasze pytania są odrobinę łatwiejsze. Większość postaci rozpoznacie, nawet jeśli nie czytaliście komiksów i ominęły was filmowe adaptacje. W końcu kto nie zna Spider-Mana czy Batmana?

