Martyna Wojciechowska miała wypadek na planie. „Do wesela się zagoi?”

Dziennikarka i podróżniczka zamieściła na Instagramie nagranie, na którym widać, jak chodzi po drewnianym mostku. W pewnym momencie jedna z desek osuwa się i noga Martyny Wojciechowskiej wpada w szczelinę. – Ja w to nie wierzę. Co za historia. Słuchajcie, jakbym to wyreżyserowała – mówi na nagraniu. W poście na Instagramie Wojciechowska dodała także zdjęcia swoich posiniaczonych po wypadku nóg. "Kocham moją pracę i nie zamieniłabym jej na żadną inną, ale o sukienkach chyba mogę zapomnieć. Myślicie, że do wesela się zagoi?" – napisała w komentarzu.

Pytanie zadane na końcu wywołało w komentarzach falę spekulacji. Wielu internautów sugerowało, że może podróżniczka szykuje się do ślubu ze swoim partnerem Przemysławem Kossakowskim. „Zależy kiedy to wesele”, „A czy szykuje się jakieś wesele?”, „Zawsze można założyć długą kieckę, zdrowia” – pisali obserwujący podróżniczkę na Instagramie fani.