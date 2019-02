„Francuskie Oscary” przyznane. „Zimna wojna” przegrała ze „Złodziejaszkami”

Cezara w kategorii najlepszy film zagraniczny otrzymał japoński film pt. „Złodziejaszki” w reżyserii Hirokazu Koreedy. Tym samym – wyróżnieniem nie może pochwalić się „Zimna wojna”, która również była nominowana we wspomnianej kategorii. Nagrody zostały przyznane na 44. ceremonii wręczenia Cezarów w Paryżu.

„Złodziejaszki" to ponad dwugodzinna produkcja, która opowiada historię trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach Tokio. By zapewnić sobie byt, jej członkowie podejmują się wielu różnych dorywczych zajęć oraz dokonują drobnych kradzieży. Chociaż mają poważne kłopoty finansowe, to bez wahania przyjmują do swojego domu bezdomną dziewczynkę, która pojawiła się w ich progu. Od tego momentu ujawnionych zostanie wiele rodzinnych tajemnic, które dotychczas były owiane tajemnicą.

Film pojawi się w kinach 22 marca 2019. Jego dystrybutorem jest PMPG Polskie Media.

„Zimna wojna” otrzyma Oscara?

Film „Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego został także nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Produkcja ma szansę na statuetkę w kategorii „najlepszy film nieanglojęzyczny”, za zdjęcia (w tej kategorii nominowany został Łukasz Żal) oraz za reżyserię. Trzecia z kategorii to szansa na statuetkę dla Pawła Pawlikowskiego.

Gala rozdania Oscarów 2019 odbędzie się w nocy z niedzieli (24 lutego) na poniedziałek (25 lutego) i będzie emitowana przez amerykańską stację ABC. Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl.

O czym opowiada „Zimna wojna”?

Najnowszy film Pawlikowskiego, nagrodzony wcześniej m.in. „Złotą palmą” w Cannes, to historia trudnej miłości dwojga artystów, ukazanej na tle przemian w Europie w czasach zimnej wojny. Główni bohaterowie – obdarzona niezwykłym głosem Zula (Joanna Kulig) i utalentowany pianista Wiktor (Tomasz Kot) – jednocześnie nie potrafią bez siebie żyć, ale też nie umieją być razem. Dzieli ich pochodzenie, charakter, ale też trudne wydarzenia polityczne lat 50. i 60. Ich miłosna historia rozgrywa się w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Paweł Pawlikowski przyznaje, że „Zimna wojna” to jego najbardziej osobisty film. Pierwowzorem Zuli i Wiktora byli jego rodzice, których burzliwą miłość zakończyła śmierć obojga w 1989 roku, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego.

