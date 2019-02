Donald Trump wyprzedził „Nowe oblicze Greya”. Oto zdobywcy Złotych Malin 2019

Podczas gdy przygotowania do wielkiej oscarowej gali idą pełną parą, niektórzy już otrzymali „trofea” . Mowa o Złotych Malinach – antynagrodzie przyznawanej najgorszym filmom i twórcom. Statuetka Złotej Maliny wykonywana jest z tworzywa sztucznego przemalowanego na złoty kolor. Ma formę owocu maliny na taśmie filmowej 8 mm. Na pomysł przyznawania antynagrody wpadł krytyk filmowy John J. B. Wilson w 1980 roku. Pierwsza ceremonia rozdania Złotych Malin odbyła się 31 marca 1981 roku.

W tegorocznej edycji konkurencję zdystansowała komedia „Holmes and Watson”. Co ciekawe, dwie Złote Maliny – więcej niż do filmu „Nowe oblicze Greya” – trafiły do Donalda Trumpa. Melissa McCarthy została napiętnowana za kreacje w dwóch filmach „Rozpruci na śmierć” i „Dusza towarzystwa” , ale otrzymała też Nagrodę Odkupienia za rolę w „Can You Ever Forgive Me?” .

Poniżej pełna lista „nagrodzonych” :

Film: „Holmes and Watson”



Aktorka: Melissa McCarthy – „Rozpruci na śmierć” i „Dusza towarzystwa”

i Aktor: Donald Trump – jako on sam w filmach „Death of a Nation” i „Fahrenheit 11/9”

i Aktor drugoplanowy: John C. Reilly – „Holmes and Watson”

Aktorka drugoplanowa: Kellyanne Conway – jako ona sama w filmie „Fahrenheit 11/9”

Ekranowy zestaw: Donald Trump i jego małostkowość – „Death of a Nation” i „Fahrenheit 11/9”

i Reżyseria: Etan Cohen – „Holmes and Watson”

Prequel, remake, „zrzynka” lub sequel: „Holmes and Watson”

lub sequel: Scenariusz: „Nowe oblicze Greya”

Nagroda Barry'ego l. Bumsteada (dla filmu, który dużo kosztował i dużo stracił): „Klub miliarderów”

Nagroda odkupienia (dla byłych nominowanych/zwycięzców, którzy w tym roku pokazali się z dobrej strony): Melissa McCarthy – „Can You Ever Forgive Me?”

Przypominamy, że Oscary wręczone zostaną w nocy z niedzieli na poniedziałek.