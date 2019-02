Bindi Irwin idzie w ślady zmarłego ojca. „Khaki to nie tylko kolor, to sposób życia”

Galeria:

Bindi Irwin. Córka Steve'a Irwina idzie w ślady ojca

Steve Irwin był popularnym na całym świecie przyrodnikiem i prezenterem telewizyjnym. Australijczyk nazywany „Łowcą krokodyli” zajmował się m.in. odławianiem krokodyli zamieszkujących tereny przy osadach ludzkich i przenoszeniem ich w odludne miejsca. Irwin zmarł w czerwcu 2006 roku, po tym, jak płaszczka przebiła mu serce. Zdążył jednak zarazić swoją córkę Bindi miłością do zwierząt. 20-letnia obecnie Bindi Irwin z okazji 57. rocznicy urodzin swojego ojca zamieściła na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa i podziękowała ojcu za to, że służył jej jako wzór.

Rodzina słynnego podróżnika w piątek pojawiła się w programie Today Extra. Bindi Irwin wraz z matką i młodszym bratem Robertem wspominała ojca. – Był najwspanialszym wojownikiem o zachowanie dzikiej przyrody, jaki kiedykolwiek żył. Całe swoje życie poświęcił na ochronę przyrody i naturalnego środowiska – wspominała 20-latka. – Sądzę, że to naprawdę niezwykłe, że w tym dniu wszyscy mamy okazję przypomnieć sobie, że khaki to nie tylko kolor, to sposób życia – mówiła Bindi, nawiązując do hołdu, jaki oddało Google Doodle Irwinowi w dniu jego urodzin. Córka podróżnika zapewniła, że zapamięta go jako „najwspanialszego tatę na ziemi i cudownego przyrodnika” .

Dziewczyna już od najmłodszych lat poznawała zwierzęta, w tym także występując u boku sławnego ojca w programach telewizyjnych. Od czasu debiutu na ekranie Bindi próbowała swoich sił w różnych dziedzinach, m.in. w śpiewie, aktorstwie czy pracując jako gospodarz programów telewizyjnych. Jednak jej prawdziwą pasją są dzikie zwierzęta.

20-latka pracowała m.in. w australijskim zoo, które jej rodzina prowadzi od 1970 roku. Z entuzjazmem pokazuje internautom świat zwierząt, pozując do zdjęć z żyrafami, tygrysami czy żółwiami. Bindi otwarcie przyznaje, że chce kontynuować to, co zaczął jej ojciec. – Chcę mieć pewność, że jego przesłanie na temat ochrony dzikiej przyrody będzie przekazywane dalej – powiedziała Bindi.