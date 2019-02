5-letnia córka Kim Kardashian na pierwszej okładce. Internauci dopatrzyli się retuszu

Galeria:

Życie na Instagramie. Dzieci Kim Kardashian i Kanye Westa

„Moja najbardziej stylowa i najpiękniejsza dziewczynka North ma za sobą swoją pierwszą okładkę!” – pochwaliła się na Instagramie dumna mama. „Uwielbia modę i urodę, to sprawia jej tyle radości” – przekonywała dalej Kim Kardashian. Celebrytka oprócz okładki dla WWD, zamieściła także zdjęcia z sesji.

Na jej profilu nie brakuje komentarzy zachwyconych internautów, ale też osób, które zwracają uwagę, że 5-latka powinna zajmować się czymś innym, niż pozowanie w makijażu do fotografii. Część komentujących zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. „O matko, spójrzcie na jej palce. Co oni zrobili?” – pisze jeden z mężczyzn. Rzeczywiście, na zdjęciu, które trafiło na okładkę, North West zdaje się mieć nienaturalnie wydłużone palce. Na kolejnych fotografiach widać, że dłoń dziewczynki wygląda inaczej.

Skąd pięciolatka na okładce? Wyjaśnia to sama redakcja, która reklamuje sesję hasłem: Milenialsi, przesuńcie się. North West przeciera szlaki nowej generacji wiekowej „. Jak tłumaczą wydawcy WWD, córka Kim Kardashian i Kanye Westa „urzekła cyfrową rzeczywistość swoim cross-pokoleniowym wizerunkiem” . „Bez publicznego Instagrama czy własnego kanału na YouTube, jest zbyt młoda, by w pełni zrozumieć, na czym ten cyfrowy ślad polega. A mimo tego jest szalenie popularna” – czytamy w opisie do zdjęcia.