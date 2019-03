Marta Manowska: Grzegorz Miecugow był dla mnie wielką inspiracją

Gospodyni programów „Rolnik szuka żony” i nowego hitu telewizyjnej „Jedynki”, czyli „Sanatorium miłości” pytana o inspiracje przyznała, że ważne jest dla niej wszystko,co związane jest ze Śląskiem, bo stamtąd pochodzi. - Od Nikiszowca, kopalni, po familoki. Inspirują mnie ludzie, a śląskie charaktery mogą dostarczać wielu inspiracji. Stanowią połączenie siły, ambicji, nieustępliwości, a z drugiej strony wrażliwości, otwartości, życia z sercem na dłoni, gotowością podania ręki drugiemu człowiekowi. Gustaw Holoubek, kiedy piastował stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego, powiedział nawet, że nigdzie wcześniej tak dobrze się nie czuł, jak na Śląsku właśnie. Że nigdy wcześniej nie poznał tak wspaniałych ludzi - wspomina.

Dziennikarka dodała, że w gronie osób, które ją inspirują, na pewno jest Danuta Stenka. - Potrafiła ze swojego, bardzo prywatnego doświadczenia, zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Powiedziała o depresji, o walce z chorobą, na dodatek zrobiła to z ogromną klasą. Bardzo szanuję Urszulę Dudziak, która pokazuje, że nawet będąc po siedemdziesiątce można wspaniale żyć, znaleźć miłość, zarażać energią i inspirować wielu młodych - podkreśliła.

Sama inspiracji szuka także w podróżach. - Pokonywanie tysięcy kilometrów za kierownicą jest dla mnie nie tylko odskocznią. W ten sposób, podróżując w pojedynkę, także szukam inspiracji i przede wszystkim, dbam o czystość umysłu. Kiedy mam kilka wolnych dni wsiadam do auta i jadę do Wenecji, albo do Toskanii, albo robię wyprawę przez Litwę, Łotwę aż do Estonii. W ten sposób oczyszczam się z emocji - mówi.