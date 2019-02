Zwyciężczyni „The Voice Kids” jest nieuleczalnie chora. „Muszę szybko spełniać marzenia, bo nie mam za dużo czasu”

W sobotę 23 lutego 2019 roku zakończyła się druga edycja polskiej wersji programu „The Voice Kids”. Triumfowała Ania Dąbrowska, która podczas show była podopieczną Cleo. Podczas finału zaprezentowała utwór, do którego tekst napisała wokalistka znana z przeboju „My Słowianie”. Co ciekawe, produkcją piosenki „Małe skrzydła” zajął się Donatan.

Śpiewanie to pewna forma rehabilitacji

13-letnia Ania Dąbrowska od urodzenia zmaga się z mukowiscydozą, czyli chorobą genetyczną, która powoduje poważne zmiany w układzie oddechowym oraz pokarmowym. – Największym moim marzeniem jest wydanie pierwszej płyty. Póki jestem w stanie i jest na to czas. Muszę szybko spełniać swoje marzenia, bo nie mam za dużo czasu – mówiła Ania Dąbrowska. Na mukowiscydozę choruje także siostra Ani.

W programie „Pytanie na śniadanie” tata 13-letniej zwyciężczyni „The Voice Kids” zapewniał, że wraz z mamą Ani, chcą zrobić wszystko, co możliwe, żeby choroba dziewczynek ich nie ograniczała. Ania Dąbrowska wielokrotnie podkreślała, że rodzice są dla niej ogromnym wsparciem. Mówiła także, że śpiewanie to pewna forma rehabilitacji. – Kiedy śpiewam, to moje płuca się powiększają. Nauczyłam się też oddychać przeponą poprzez śpiewanie, więc nie obciążam płuc. To jest rehabilitacja – podkreślała dziewczynka.