Problemy techniczne podczas gali rozdania Telekamer. Kto znalazł się wśród laureatów?

Telekamery to nagrody przyznawane przez magazyn telewizyjny „Tele Tydzień” (Wydawnictwo Bauer) za osiągnięcia telewizyjne. W tym roku statuetki rozdano po raz 22. Na uroczystej gali w w Arkadach Kubickiego w Warszawie pojawiło się wiele polskich gwiazd. Telekamerę 2019 w kategorii Produkcja Roku otrzymał film dokumentalny „Niepodległość”. Jest to nagroda, która została wręczona w tym roku po raz pierwszy. Człowiekiem Roku został Bartosz Kurek. Nagrodę w imieniu siatkarza odebrał Jerzy Mielewski. Złote Telekamery trafiły do Anity Werner i Dariusza Szpakowskiego, a także - po raz trzeci - do Martyny Wojciechowskiej.



Pozostali laureaci Telekamer:

Aktorka

Magdalena Boczarska

Maria Dębska



Jolanta Fraszyńska

Katarzyna Glinka



Joanna Kulig – zwyciężczyni kategorii

Aktor

Michał Czernecki

Bartłomiej Kasprzykowski

Michał Piela

Mikołaj Roznerski – zwycięzca kategorii



Adam Woronowicz

Serial

„Korona królów”

„Leśniczówka”

„Ojciec Mateusz” – zwycięzca kategorii

„Pułapka”

„W rytmie serca”

Osobowość telewizyjna

Katarzyna Dowbor



Tomasz Kammel



Marta Manowska



Karol Strasburger



Dorota Szelągowska - zwyciężczyni kategorii



Prezenter informacji

Dorota Gawryluk

Danuta Holecka



Grzegorz Kajdanowicz



Marta Kielczyk



Tomasz Wolny - zwycięzca kategorii

Prezenter pogody

Dorota Gardias



Aleksandra Kostka



Marzena Słupkowska



Paulina Sykut-Jeżyna – zwyciężczyni kategorii

Komentator sportowy

Piotr Dębowski



Jacek Laskowski

Jerzy Mielewski – zwycięzca kategorii

Rafał Patyra



Andrzej Twarowski



Juror

Agustin Egurrola



Ewa Farna



Dawid Kwiatkowski – zwycięzca kategorii

Michał Szpak



Małgorzata Walewska

Program rozrywkowy

„Koło fortuny”

„Mam talent!”

„Rolnik szuka żony”

„Śpiewajmy razem. All Together Now”

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – zwycięzca kategorii

Serial fabularno-dokumentalny

„Gliniarze”

„Lombard” – zwycięzca kategorii



„Życie pod zastaw”

„Magazyn kryminalny 997”

„Szpital”

„Weterani. Wyrwani śmierci”

Nagroda magazynu Netfilm

„1983”

„Człowiek z Wysokiego Zamku 3”

„Rojst”

„Ślepnąc od świateł” – zwycięzca kategorii

„Westworld 2”

W tym roku po raz kolejny żadna ze stacji telewizyjnych nie zdecydowała się na transmisję rozdania gali nagród. Choć przez laty impreza była sporym wydarzeniem w świecie mediów i show biznesu, od 2 lat widzowie mogą oglądać jedynie materiały wideo oraz zdjęcia zamieszczane w mediach społecznościowych. Podczas transmisji pojawiło się kilka problemów technicznych z dźwiękiem oraz obrazem. Widzowie nie usłyszeli m.in. wspólnego występu Grzegorza i Patrycji Markowskich.