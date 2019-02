Wyjątkowe zdjęcie Lady Gagi i Madonny. Artystki zakopały topór wojenny?

Impreza nazwana po prostu „The Party” organizowana jest przez Guya Oseary i Madonnę co roku tuż po zakończeniu oscarowej gali. Obowiązuje na niej ścisły zakaz robienia zdjęć i zamieszczania jakichkolwiek relacji w mediach społecznościowych. Partnerem wydarzenia w tym roku był „Time” , dlatego też po raz pierwszy mamy możliwość spojrzenia za kulisy wydarzenia.

Jednym z postów wrzuconych przez „Time'a” z „The Party” było wspólne zdjęcie Madonny i Lady Gagi, która dumnie pozuje z Oscarem. Wokalistka otrzymała nagrodę Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej za piosenkę „Shallow” z filmu „Narodziny Gwiazdy” . Wszystko wskazuje na to, że artystki pogodziły się po trwającym przez długie lata konflikcie.

Konflikt Lady Gagi z Madonną rozpoczął się już w 2011 roku, kiedy pierwsza z artystek w swoim singlu „Born This Way” miała skopiować piosenkę „Express Yourself” tej drugiej. Rok później w sprawie tych oskarżeń głos zabrała Madonna, sugerując w wywiadzie dla ABC News, że Lady Gaga nieudolnie usiłuje ją naśladować. Gaga odniosła się do tych zarzutów w swoim dokumencie „Gaga: Five Foot Two” na Netflixie. Skrytykowała Madonnę za to, że nie wyrażała bezpośrednio do niej swoich obiekcji. – Jedyne, co mnie naprawdę niepokoi w tej sprawie to, że jestem Włoszką i jestem z Nowego Jorku... jeżeli mam z kimś problem, zawsze z tym kimś porozmawiam twarzą w twarz – mówiła. – Bez względu na to, ile szacunku mam dla niej, jako do artystki, nigdy nie pojmę, że ona tego nie zrobiła w tym wypadku – dodała.

