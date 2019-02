Wyjątkowe zdjęcie Lady Gagi i Madonny. Artystki zakopały topór wojenny?

Impreza nazwana po prostu „The Party” organizowana jest przez Guya Oseary i Madonnę co roku tuż po zakończeniu oscarowej gali. Obowiązuje na niej ścisły zakaz robienia zdjęć i zamieszczania jakichkolwiek relacji w mediach społecznościowych. Partnerem wydarzenia w tym roku był „Time” , dlatego też po raz pierwszy mamy możliwość spojrzenia za kulisy wydarzenia.

Jednym z postów wrzuconych przez „Time'a” z „The Party” było wspólne zdjęcie Madonny i Lady Gagi, która dumnie pozuje z Oscarem. Wokalistka otrzymała nagrodę Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej za piosenkę „Shallow” z filmu „Narodziny Gwiazdy” . Wszystko wskazuje na to, że artystki pogodziły się po trwającym przez długie lata konflikcie.