Pies modelki Victoria's Secret budzi skrajne reakcje. Co o nim sądzicie?

Historia psa rasy labradoodle rozpoczęła się w 1988 roku w Australii. Był odpowiedzią na zapotrzebowanie na psa przyjaznego alergikom. Czworonogi mają atletyczne ciało i nieliniejącą sierść. Zazwyczaj mają duże, okrągłe oczy, opadające uszy i duży nos, przypominający kwadrat. A jaki charakter mają psy? Są przyjacielskie, rodzinne i posłuszne. Nie mają tendencji do szczekania czy agresji, są bardzo delikatne w podejściu zarówno do dzieci jak i do innych zwierząt.

Labradoodle o imieniu Tate jest psem należącym do modelki Victoria's Secret Taylor Hill oraz modela Michaela Stephena Shanka. Właściciele czworonoga, zgodnie z obowiązującymi trendami, założyli mu profil na Instagramie. Do tej pory psa obserwuje tam 51,2 tysiące osób.

Trudno nie odnieść wrażenia, że pysk psa przypomina ludzką twarz. Głównie komentujący jego zdjęcia zwracają na to uwagę w kontekście jego oczu. A wy jak myślicie? Podoba wam się ta rasa?

