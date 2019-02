W 8. sezonie „Gry o Tron” zobaczymy największą bitwę w historii telewizji. Jest zapowiedź HBO

Po siedmiu sezonach „Gry o Tron” fani zapewne wiele razy byli nieźle zdziwieni rozwojem wydarzeń. Szacuje się, że w sumie w ciągu ostatnich sezonów serialu zginęło w nim około 150 tysięcy postaci. Twórcy „Gry o Tron” idą jednak dalej i w 8. sezonie pokażą nam ogromną bitwę, podczas której ducha wyzionąć ma 200 tysięcy kolejnych, w tym nasi ulubieni bohaterowie. To właśnie walka miedzy ogniem i lodem – żywymi i umarłymi – sprawia, że fani tak bardzo nie mogą doczekać się na następną część. W ostatnim klipie promującym nadchodzące produkcje HBO mamy okazję zobaczyć część tego wydarzenia. Część zwiastująca „Grę o Tron” rozpoczyna się w 0:48 sekundzie. Widzimy Aryę Stark (w tej roli Maisie Williams), która obserwuje smoka. Pokazano też część samego Winterfell.

Co jakiś w sieci pojawiają się nowe zdjęcia zza kulis serialu. Najnowsze zebraliśmy dla was w galerii. Ostatni sezon zapowiada teaser wyreżyserowany przez Davida Nuttera, który zdobył Emmy w 2015 roku za reżyserię finałowego odcinka piątego sezonu. Wideo zawiera muzykę skomponowaną przez Ramina Djawadi’ego, który otrzymał Emmy w 2018 roku za muzykę do siódmego sezonu serialu.

Bijący rekordy popularności serial fantasy produkcji HBO jest ekranizacją bestsellerowej sagi George’a R.R. Martina Pieśni lodu i ognia. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają od lat czterema stronami Westeros. Teraz rozegra się ostateczna walka o Żelazny Tron.

W serialu występują zdobywca nagrody Emmy i Złotego Globu Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark) i Maisie Williams (Arya Stark). W pozostałych rolach występują: Alfie Allen (Theon Greyjoy), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne z Tarthu), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Jerome Flynn (Bronn), Iain Glen (Jorah Mormont), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Conleth Hill (Varys), Carice van Houten (Melisandre), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), Rory McCann (Sandor “Ogar” Clegane) oraz Richard Dormer (Beric Dondarrion).