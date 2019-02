Czym jest prokreacja? Dziennikarz TVP instruował radną z Nowoczesnej

Na Twitterze pojawił się fragment programu „Minęła 9”, który jest emitowany w TVP Info. Wśród zaproszonych gości była m.in. Aleksandra Śniegocka-Goździk, czyli warszawska radna, która dostała się do samorządu z ramienia Nowoczesnej. Adrian Klarenbach zapytał Śniegocką-Goździk, czym jest prokreacja. Pytanie prowadzącego przysporzyło radnej sporo problemów.

„Nie zawsze to działa”

Śniegocka-Goździk najpierw zawahała się, czy poranek jest dobrą porą, by na wizji używać słowa „seks”. Później przekonywała, że prokreacja to „niekoniecznie rodzicielstwo”. – Jestem doskonałym dowodem tego, że nie zawsze niestety seks kończy się dziećmi – argumentowała. Inne spojrzenie na znaczenie terminu miał Klarenbach, który tłumaczył radnej, że prokreacja jest odbyciem stosunku seksualnego w celu spłodzenia dzieci, co wynika z samego znaczenia terminu, określanego także jako rozmnażanie. – Nie zawsze to działa, nawet jeśli chcemy się prokreować, to nie zawsze się to udaje – przekonywała dalej Śniegocka-Goździk.