Pojedynek gigantów? HBO odpowiada Netfliksowi. Oto, co ma w ofercie na marzec

"Leaving Neverland" - premiera 8 marca

Film dokumentalny HBO przedstawiający historię dwóch mężczyzn, którzy jako dzieci przyjaźnili się z Michaelem Jacksonem.



"Sprawa przeciw Adnanowi Syedowi' - premiera 11 marca

Czteroodcinkowy serial dokumentalny HBO, w którym twórcy analizują głośny proces Adnana Syeda skazanego za zabójstwo swojej dziewczyny, 18-letniej Hae Min Lee.



"Puzzle" - premiera: 17 marca

Dramat opowiadający o kobiecie, która za sprawą nowego hobby zaczyna odkrywać swoje prawdziwe ja.



"Woman Walks Ahead" - premiera 24 marca

Jessica Chastain jako artystka z dużego miasta, która przybywa do rezerwatu, aby namalować portret indiańskiego wodza.



"Ant-Man i Osa" - premiera 24 marca

Nieustraszeni Ant-man i Osa wracają, aby zmierzyć się z kolejnym trudnym wyzwaniem.



"Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" - premiera 17 marca

Młody i odważny Han Solo przemierza galaktykę w poszukiwaniu przygód. Film przedstawia młodość Hana Solo, kultowej postaci sagi "Gwiezdnych wojen".



"Superfly" - premiera 3 marca

Młody dealer narkotyków, zanim całkowicie wycofa się z biznesu, planuje dokonać jeszcze jednej ostatniej transakcji. Remake kryminału z 1972 roku.



Gomorra, sezon 4 - premiera 30 marca

Czwarty sezon jednego z najlepszych europejskich seriali kryminalnych, który opowiada o tajemnicach neapolitańskiej mafii.



„Templariusze”, sezon 2 - premiera 26 marca

Drugi sezon serialu o templariuszach – najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza; w nowym sezonie występują Mark Hamill oraz ponownie Tom Cullen.



"The Act" - premiera: 21 marca

Nowy serial będący antologią opowiadającą o wstrząsających i nieprawdopodobnych zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Pierwszy sezon przedstawia historię o Gypsy Blanchard – dziewczynie próbującej wyzwolić się z toksycznej relacji ze swoją matką. Patricia Arquette w jednej z główny ról.



„Snowfall”, sezon 2 - premiera: 21 marca, cały sezon

Drugi sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.



"Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki" - premiera: 21 marca

Spin-off serialu Słodkie kłamstewka. W niezwykle osobliwym miasteczku Beacon Heights nic nie jest takie, na jakie wygląda.



"Billions", sezon 4 - premiera: 18 marca

Czwarty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis).



„Sprawa idealna”, sezon 3 - premiera: 14 marca

Trzeci sezon o wziętej prawniczce, która traci oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musi zacząć wszystko od nowa.



"Przystań" - premiera: 3 marca, cały sezon

Nowy serial o kobiecie, która po zagadkowej śmierci męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety.



"Fargo", sezon 3 - premiera: 1 marca, cały sezon

Trzeci sezon obrazu opowiada o rywalizacji między dwoma braćmi, która zaczyna wymykać się spod kontroli.



"Lepsze życie", sezon 3 - premiera: 1 marca

Lepsze życie III (Better Things III) – trzeci sezon serialu o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles.



"Osiem dni" - premiera: 1 marca, po godz. 21:15, cały sezon

Nowy serial katastroficzny. Do Ziemi zbliża się wielki meteoryt, który zagraża życiu wszystkich mieszkańców Europy.

Do HBO GO z nowymi sezonami powrócą także takie produkcje jak: „Templariusze” – historia o najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza (w nowym sezonie do obsady dołączył Mark Hamill), „Lepsze życie” opowiadające o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles, „Sprawa idealna” o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia, pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa, „Billions”, czyli produkcja z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą, a także „Gomorra” – jeden z najlepszych europejskich seriali kryminalnych, który opowiada o tajemnicach neapolitańskiej mafii.

Do serwisu HBO GO dodane zostaną też nowe filmy, w tym kolejna produkcja Marvela z gwiazdorską obsadą „Ant-Man i Osa”, nominowany do Oscara w kategorii efekty specjalne film „Han Solo: Gwiezdne wojny” – historie, przedstawiający młodość Hana Solo – kultowej postaci sagi „Gwiezdnych wojen”, czy „Kobieta idzie przodem” z Jessicą Chastain w roli artystki z dużego miasta, która przybywa do rezerwatu, aby namalować portret indiańskiego wodza.

Najmłodsi znajdą dla siebie solidną porcję nowych przygód przeróżnych bohaterów. W marcu swoją premierę będą miały filmy „Iniemamocni 2” – nominowana w tym roku do Oscara, druga część kasowego hitu, w którym uwielbiani przez widzów bohaterowie wracają, by po raz kolejny przeciwstawić się złu czy „Pierwsza gwiazdka” – animacja przedstawiająca przygody osiołka Bo i jego przyjaciół, którzy podążają za pierwszą gwiazdką w dniu narodzin Jezusa, a także seriale animowane, jak: „Atomówki”, kolejne sezony „Pory na przygodę” czy „Niesamowitego świata Gumballa”.

Amatorzy dokumentów znajdą w tym miesiącu również dużo ciekawych nowości. W marcu premierę będzie miał głośny film dokumentalny HBO „Leaving Neverland” przedstawiający historię dwóch mężczyzn, którzy jako dzieci przyjaźnili się z Michaelem Jacksonem oraz czteroodcinkowy serial dokumentalny HBO „Sprawa przeciw Adnanowi Syedowi”, w którym twórcy analizują głośny proces Adnana Syeda skazanego za zabójstwo swojej dziewczyny, 18-letniej Hae Min Lee. Kolejną nowością będzie też Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi – dokument HBO przedstawiający Elizabeth Holmes i jej wynalazek, który miał zrewolucjonizować system badania krwi.

