Ariana Grande została królową Instagrama. Pokonała Selenę Gomez

Między 2016 rokiem, a październikiem zeszłego roku Selena Gomez była najpopularniejszą osobą na Instagramie. Pod koniec 2018 roku wyprzedził ją Cristiano Ronaldo z liczbą 155 milionów obserwujących. Z tronu królowej Instagrama w czwartek zrzuciła Gomez Ariana Grande, stając się kobietą z największą ilością fanów na platformie. W momencie tej publikacji autorka hitu „Thank You, Next” ma 146,830, 784 obserwujących. Selena Gomez z kolei pochwalić się może liczbą 146,465,204 fanów śledzących jej poczynania na Instagramie.

Co ciekawe, Ariana Grande i Selena Gomez mają tylko po jednym zdjęciu wśród 20 najpopularniejszych postów na Instagramie. Na czwartym miejscu w zestawieniu znajduje się post Gomez, w którym podzieliła się czasem spędzonym z przyjaciółkami. Post ten zebrał ponad 14 mln „serduszek”.

Z kolei najczęściej „lajkowane” zdjęcie wstawione przez Arianę Grandę to fotografia Maca Millera. Zebrała ona ponad 12 mln „polubień” na tej platformie.

Średnia liczba „polubień” pod zdjęciami Ariane Grande wzrastała od początku ery „Thank You, Next” . Było to zatem tylko kwestią czasu, zanim znalajdzie to odzwierciedlenie w liczbie „obserwujących” . To właśnie swoim ostatnim albumem Ariana Grande wyrównała legendarny rekord The Beatles z 1964 roku. Trzy utwory z tej płyty znalazły się na trzech pierwszych miejscach amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100.

Czytaj także:

Powstanie film o Ignacym Janie Paderewskim. Kiedy premiera?