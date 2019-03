Ariana Grande została królową Instagrama. Pokonała Selenę Gomez

Między 2016 rokiem, a październikiem zeszłego roku Selena Gomez była najpopularniejszą osobą na Instagramie. Pod koniec 2018 roku wyprzedził ją Cristiano Ronaldo z liczbą 155 milionów obserwujących. Z tronu królowej Instagrama w czwartek zrzuciła Gomez Ariana Grande, stając się kobietą z największą ilością fanów na platformie. W momencie tej publikacji autorka hitu „Thank You, Next” ma 146,830, 784 obserwujących. Selena Gomez z kolei pochwalić się może liczbą 146,465,204 fanów śledzących jej poczynania na Instagramie.

Co ciekawe, Ariana Grande i Selena Gomez mają tylko po jednym zdjęciu wśród 20 najpopularniejszych postów na Instagramie. Na czwartym miejscu w zestawieniu znajduje się post Gomez, w którym podzieliła się czasem spędzonym z przyjaciółkami. Post ten zebrał ponad 14 mln „serduszek”.

Z kolei najczęściej „lajkowane” zdjęcie wstawione przez Arianę Grandę to fotografia Maca Millera. Zebrała ona ponad 12 mln „polubień” na tej platformie.