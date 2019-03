Taniec z Gwiazdami. Jurorzy bezlitośni dla Justyny Żyły. „Tańczyłaś jak przedszkolak, ale to chyba za duże słowo”

Pierwszy odcinek 9. (a w sumie już 22. w Polsce) edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” został wyemitowany w piątek 1 marca o godzinie 20.00 na antenie Polsatu. W roli prowadzących program ponownie zobaczyliśmy Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. W jury zasiedli: Iwona Pavlovic, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski oraz Ola Jordan. Wielu widzów czekało na występ Justyny Żyły, byłej żony polskiego skoczka narciarskiego Piotra Żyły.

„To był mizerny skok bez zaznaczonego telemarku”

Justyna Żyła i Tomasz Barański zatańczyli cha-chę do utworu Cher „Shoop Shoop Song”. Niestety, występ nie przypadł do gustu jurorom. – Cofam słowa o wysokim poziomie tej edycji. Chciałabym być taką małpą, która nic nie widzi i nic nie słyszy. Tańczyłaś jak przedszkolak, ale to chyba za duże słowo – bezlitośnie oceniła występ Justyny Żyły i Tomasza Barańskiego Iwona Pavlovic. – To był mizerny skok bez zaznaczonego telemarku. Pozostaje ci walka o sms-y. Masakra – dodała nawiązując do życia prywatnego uczestniczki. – Masz dobra figurę, fryzurę, sukienkę, buty masz dobre, o tańcu nie będę mówił. Justyna Żyła, uważaj, żebyś w następnym odcinku nie była była – stwierdził inny juror Andrzej Grabowski. Para dostała zaledwie 8 punktów – najmniej ze wszystkich uczestników.

