Córka Glenn Close zachwyca urodą. Starke idzie w ślady matki, wspólnie zagrały w filmie

W filmie „Żona”, za rolę w którym Glenn Close była nominowana do Oscara, zagrała też jej córka Annie Maude Starke. O 31-latce robi się coraz głośniej w świecie Hollywood. Co wiemy o niej do tej pory?

Annie Maude Starke w filmie Björna Runge'a „Żona” zagrała młodą Joan Castleman. Jej mama Glenn Close w produkcji wcieliła się w rolę tej samej bohaterki, tylko jako dojrzałej kobiety. Córka Glenn Close przyszła na świat 26 kwietnia 1988 roku. Jej ojcem jest producent filmowy John H. Starke. Uczęszczała do Hamilton College w Clinton w stanie Nowy Jork. Studiowała historię sztuki. Jako aktorka zadebiutowała w filmie „Albert Nobbs” (2011 r.). Później zagrała też w „We Don't Belong Here” (2017 r.). Co ciekawe, już wcześniej grała też rolę młodszej wersji bohaterki, w którą wcieliła się jej matka. Zdarzyło się to w amerykańskim filmie komediowym „Bękarty” z 2017 roku. Ojcem chrzestnym Starke jest Robert F. Kennedy Jr. W 2018 roku aktorka poślubiła w Bedford Marca Albu. Wiadomo też, że jest miłośniczką psów i od marca 2018 roku ma labradora o imieniu Big. Córka Close jeździ także konno. W lutym 2004 roku w wieku 15 lat, wygrała Mistrzostwa Świata w Skokach Dziecięcych na 32. Zimowym Festiwalu Jeździeckim na Florydzie.

