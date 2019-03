Varius Manx i Kombii nie zagrają w USA. Powód? Artyści nie otrzymali wiz

Katarzyna Stankiewicz, która ponownie zaczęła koncertować z zespołem Varius Manx, poinformowała w mediach społecznościowych, że koncerty, które miały odbyć się w Chicago i Nowym Jorku zostały odwołane. Powód? Artyści nie otrzymali wiz. „Normalnie teraz powinnam słać Instagram Stories z lotniska, z samolotu – chmury, radośni ludzie żyjący perspektywą ujrzenia za jakieś dziesięć godzin kraju „dreamon”. Tymczasem jestem w kraju „srimon” i zawiadamiam, że jeżeli drodzy Państwo kupiliście bilety na nasze koncerty w NY i Chicago, to się właśnie nie spotkamy, gdyż zespół muzyczny o nazwie Varius Manx znów nie dostał wiz!” – napisała na Instagramie wokalistka.

Z kolei zespół Kombii winą za to, że koncerty się nie odbyły obarcza organizatora wydarzenia. „Pomimo dużego zainteresowania występami zespołu Kombii, grupa nie poleci na koncerty do NY i Chicago, które miały się odbyć 1 i 2 marca br. Część ekipy nie otrzymała wiz, a powodem są braki formalne leżące po stronie Organizatora. Niebawem poinformujemy Was o nowych datach koncertów” – czytamy na Facebooku.

Jak podaje Onet, organizatorzy wydarzenia poinformowali, że koncert nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z „przyczyn niezależnych”. Dodano także, że podjęto starania, by impreza została zorganizowana w późniejszym terminie.