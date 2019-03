Syn Jacksona nie zapłacił za hotel w Warszawie. Jak wysoki jest jego dług?

Brandon Howard to piosenkarz i producent muzyczny. Jak podaje „Super Express” w październiku ubiegłego roku mężczyzna nocował w ekskluzywnym hotelu Le Regina w centrum Warszawy. Korzystał z drogich masaży, a także usług osobistego kierowcy. Gdy pobyt syna Michaela Jacksona w hotelu zbliżał się do końca, recepcjoniści poprosili piosenkarza, by zapłacił za usługę. Brandon Howard stwierdził, że „zrobi to później”. Około 4 rano wyszedł z budynku. Dogonił go pracownik hotelu, który przypominał, że piosenkarz wciąż nie uiścił opłaty. Howard miał wówczas odpowiedzieć, że „jego agent zapłaci”, a następnie odjechał. Całe zdarzenie dokładnie opisała Aldona Wleklak z agencji Dobre Media w rozmowie z „Super Expressem”. Kobieta zajmowała się obsługą medialną wizyty Howarda w Polsce

Jak wysoki jest dług?

Z ustaleń dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że syn Michaela Jacksona powinien zapłacić prawie 7 tys. złotych za usługi hotelowe i kierowcę, około 3 tys. za masaże oraz 5 tys. złotych agencji Dobre Media. Chociaż Howard ma dane potrzebne do wykonania przelewu, wciąż nie uiścił opłaty.