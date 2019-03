Szumowska nakręci swój pierwszy anglojęzyczny film. Będzie opowiadał o sekcie

Data premiery „The Other Lamb” wciąż nie jest znana, ale w mediach pojawiło się już kilka informacji na temat produkcji. Agentem sprzedaży filmu został TrustNordisk. – Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością pracy z Małgorzatą Szumowską przy tej wyjątkowej psychologicznej historii, która będzie trzymać was na krawędzi krzeseł – powiedziała Susan Wendt, która we wspomnianej firmie piastuje stanowisko dyrektora zarządzającego.

O czym będzie „The Other Lamb”?

Główną bohaterką filmu jest Selah, która należy do sekty zrzeszającej kobiety w różnym wieku. Przewodzi jej jedyny mężczyzna w grupie, a prywatnie ojciec Selah, nazywany przez wierne wyznawczynie „Pasterzem”. Chociaż początkowo Selah ślepo podąża za naukami ojca, to jej punkt widzenia zmienia się po nawiązaniu przyjaźni z Sarah. Wykluczona żona „Pasterza” pomaga jej spojrzeć na działalność sekty z innej perspektywy. Główna bohaterka zostanie także dopuszczona do tajemniczego rytuału narodzin jagniąt, podczas którego wpadnie w trans i zacznie mieć dziwne wizje, zmuszające jej do kwestionowania wszystkiego, co usłyszała dotychczas od „Pasterza”.

W roli Selah zobaczymy Raffey Cassidy znaną m.in. z roli w filmie „Kraina jutra”. U jej boku wystąpią Michiel Huisman („Gra o tron”, „Wiek Adeline” czy „Nawiedzony dom na wzgórzu” ) oraz Denise Gough, która ma na swoim koncie występy w takich produkcjach jak „Colette” czy „Paula”. Za zdjęcia do filmu odpowiada Michał Englert.

