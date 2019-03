Rusza druga edycja „Śpiewajmy Razem. All Together Now”. W roli głównej Beata Kozidrak

Beata Kozidrak będzie kapitanem największego panelu jurorskiego w historii telewizji, w którym zasiada aż sto osób. – Udział w programie „Śpiewajmy razem. All Together Now” to dla mnie nowe doświadczenie. Zwykle odmawiałam uczestnictwa w muzycznych show, ale ten program jest inny. Przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę i emocje, a nie o to, by zaśpiewać idealnie – podkreśliła piosenkarka Bajmu. – Świetnie rozumiemy się z całą jurorską setką, mimo, że każdy reprezentuje zupełnie inny gatunek muzyczny, łączy nas jedno – wszyscy kochamy muzykę! To będzie naprawdę wesoła ściana! Mamy nadzieję, że publiczność przed telewizorami poczuje tę energię i razem z nami będzie się wzruszała, śpiewała i bawiła – dodała.

Oprócz Beaty Kozidrak w jury zasiądzie również m.in. Wanda Kwietniewska, Aleksandra Szwed, Gabriel Fleszar, Paolo Cozza, Joanna „Ruda” Lazer, Patrycja Kosiarkiewicz, Marek Kaliszuk, i Jula. Program poprowadzi Mariusz Kałamaga. W pierwszym odcinku usłyszymy m.in. takie utwory, jak „Lubię wracać tam gdzie byłem”, czy „Highway to Hell”. Pierwszy odcinek nowej edycji już 6 marca o godz. 20:30.

